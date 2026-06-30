Republica Moldova. Fostul procuror general, actualul deputat Alexandr Stoianoglo, a scăpat, în prima instanţă, de încă un dosar penal.

Este vorba de dosarul în care lui Alexandr Stoianoglo i se incriminează divulgarea datelor urmăririi penale şi articolul privind inviolabilitatea vieții personale, pentru că a făcut publice discuțiile dintre fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, și fostul ambasador al UE la Chișinău, Peter Michalko, foştii ONG-şti Vladislav Gribincea, acum judecător la Curtea Supremă de Justiţie, şi Iulian Rusu, membru al Consiliului Suprem de Securritate.

Stoianoglo a fost acuzat de procurori că, fiind în funcţie de procuror general, a divulgat, într-o conferinţă de presă, datele din telefonul ridicat de la Viorel Morari în cadrul urmăririi penale.

Acesta este al doilea dosar penal de care scapă Alexandr Stoianoglo în prima instanţă.

Prin sentinţa pronunţată la 29 iunie 2026 de către Judecătoria Chişinău, instanţa a reunoscut indirect vinovăţia lui Stoianoglo, dar nu l-a declarat vinovat. La fel, instanţa a evitat să-l achite pe Stoianoglo. Iar soluţia adoptată a fost încetarea procesului penal.

Completul de judecată şi-a motivat decizia prn faptul că acţiunile lui Stoianoglo nu au adus prejudicii.

Completul de judecată reține că, acțiunile inculpatului Stoianoglo Alexandr, de răspândire a informațiilor ocrotite de lege, ale părții vătămate constituie, formal, elementele laturii obiective a componenței infracțiunii de încălcare a inviolabilității vieții personale, prevăzute de art. 177 alin. (2) lit. a) și b) Cod penal, însă, completul cu certitudine, a stabilit că, acțiunile respective nu prezintă gradul prejudiciabil al unei infracțiuni, întrucât informațiile divulgate, desi fac parte din corespondența personală a părții vătămate, vizează exclusiv aspecte de natură profesională ale acesteia”, se menţionează în sentinţă.

Procurorul anticorupţie Valeriu Creciun a solicitat instanţei ca Alexandr Stoianoglo să fie recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii. Totodată, acuzatorul a solicitat ca fostul procuror general să nu fie tras la răspundere penală pentru că a intervenit termenul de prescripţie.

În cazul dacă era declarat vinovat, chiar în lipsa unei condamnări, Stoianoglo nu putea să mai revină în Procuratură. Totodată, urma să-i achite prejudiciul moral părţii vătămate, Viorel Morari.

Fostul şef de la Procuratura Anticorupţie a solicitat să-i fie achitate prejudicii morale de 50.000 de lei.

La conferinţa de presă din 4 octombrie 2021, Alexandr Stoianoglo a făcut publice mesajele scrise, în care Viorel Morari vorbea despre ce se întâmplă în Procuratura Anticorupţie după numirea lui Stoianoglo în funcţia de procuror general.

Viorel Morari a solicitat ajutorul pentru aranjarea unui interviu, după ce unele posturi de televiziune l-au refuzat. Se întâmpla în noiembrie-decembrie 2019, după căderea Guvernului condus de Maia Sandu şi instalarea alianţei dintre socialiştii lui Igor Dodon şi blocul pro-occidental ACUM.

Cu o lună înainte de desemnarea lui Stoianoglo, Viorel Morari a dispus printr-o ordonanţă reluarea dosarului penal pentru finanţarea ilegală a Partidului Socialiştilor. Perioadă în care Igor Dodon se afla la conducerea statului. După ce Socialişii lui Dodon au făcut alianţă cu deputaţii din Partidul Democrat, dosarul respectiv a fost tras pe linie moartă.

Iar peste o lună jumătate de la numirea lui Stoianoglo, Morari a fost învinuit penal, fiind plasat în arest preventiv. Atunci procurorii i-au ridicat telkefonul mobil al lui Viorel Morari. Iar pentru că acesta a refuzat să le spună parola, procurorii moldoveni au apelat la ajutorul tehnicienilor de la Europol.

Investigând dosarul împotriva principalului mafiot din istoria Procuraturii Republicii Moldova - fostul şef al Procuraturii Anticorupție, am reușit, în condiții legale şi cu suportul experţilor EUROPOL, să decodăm şi să descifrăm corespondența de pe unul din telefoanele utilizate de către Viorel Morari. Datele pe care am reușit să le analizăm demonstrează clar cum şi cu ajutorul cui, fostul șef al Procuraturii Anticorupție a manipulat opinia publică şi mai continuă să o facă pentru a discredita activitatea Procuraturii şi a Procurorului General” , a declarat Stoianoglo la briefingul din 4 octombrie 2021.

Potrivit datelor din sentinţa pronunţată la 29 iunie 2026, la acel moment telefonul se afla ilegal urma să-i fie restituit lui Morari, deoarece fusese scos de instanţă din lista corpurilor delicte.

Alexandr Stoianoglo nu şi-a recunoscut niciodată vina, motivând că ar fi un dosar politic.

„Nu este o premieră când procurorului general i se intentează ceva. N-o să găsiţi nicio persoană în Republica Moldova învinuită pe aşa articol. Învinuirea care mi se aduce reprezintă un abuz. Este o comandă politică.

Eu am prezentat informaţii de interes public. Nu am încălcat nimic. Există legislaţia CEDO, care prevede că funcţionarul public nu are doar dreptul, ci chiar obligaţia de a prezenta informaţia de interes public”, a declarat Stoianoglo.

Viorel Morari a comentat că decizia este ilegală şi că o va contesta în instanţa ierarhic superioară. Iar învinuirile aduse lui Stoianoglo sunt întemeiate, deşi nu se simte bine în postura de parte vătămată.

„Consider că acuzaţiile sunt întemeiate, deoarece art. 15 alin. 2 lit. D) din Legea cu privire la Procuratură interzic procurorului să facă declaraţii publice, dacă acest lucru ar putea încălca prezumţia nevinovăţiei şi dreptul la viaţa privată.

Comunicările telefonice, chiar şi dacă erau parte a activităţii profesionale, sunt parte a vieţi private şi nu puteau fi făcute publice fără acordul meu. Mai mult, Stoianoglo a încercat să manipuleze opinia publică prin furnizarea selectivă a conversaţiilor din telefonul meu. Practica CEDO estimează prejudiciile morale pentru încălcarea dreptului la corespondenţa privată de la 3000 la 6000 de euro. Mergem mai departe”, a comentat fostul şef al Procuraturii Anticorupţie.

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a ajuns deputat, fiind unul din cei patru lideri ai blocului electoral Alternativa, care au câştigat la alegerile din 28 septembrie opt mandate de deputat.

Stoianoglo este al doilea după Igor Dodon, cel care, în 2019 l-a făcut procuror general, iar în 2024 a fost pe cale să-l facă şi preşedinte de ţară, după numărul de dosare penale.

Într-un dosar, în care Stoianoglo era învinuit de abuz în serviciu pentru că i-a eliberat îndemnizaţie unică unui procuror inculpat penal, fostul procuror general a fost achitat de Judecătoria Chişinău. Acum dosarul respectiv este pe rol la Curtea de Apel Centru.

Tot la Judecătoria Chişinău se află un alt dosar, în care fostul procuror general este învinuit de abuz în serviciu şi depăşirea atribuţiilor pentru că l-a eliberat de executarea pedepsei cu 18 ani de închisoare pe controversatul afacerist Veaceslav Platon. „Binefacerea” l-a costat pe Stoianoglo funcţia de procuror general.

Un alt dosar, pornit pe numele lui Alexandr Stoianoglo pentru îmbogăţire ilicită, se află încă la etapa urmăririi penale în Procuratura Anticorupţie.

Dosarele pe numele lui Stoianoglo au fost gestionate de fostul procuror anticorupţie, Victor Furtună, acum şef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate. Chiar dacă a câştigat concursul pentru funcţia respectivă şi a trecut procedura de vetting, Furtună nu a fost confirmat în funcţia respectivă.

Un al procuror implicat în investigarea dosarelor Stoianoglo a fost Petru Iarmaliuc. După ce a avut în gestiune mai multe dosare grele, inclusiv dosarul de învinuire a lui Igor Dodon, Iarmaliuc a fost înlăturat din Procuratura Anticorupţie.