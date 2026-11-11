Politica

Mihai Tudose: Comisia Europeană trebuie să țină cont de recomandările Curții de Conturi privind bugetul UE

Mihai Tudose: Comisia Europeană trebuie să țină cont de recomandările Curții de Conturi privind bugetul UEMihai Tudose. Sursă foto: Facebook
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Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședinte al Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, a criticat Comisia Europeană pentru lipsa de receptivitate față de propunerile Curții de Conturi Europene pentru bugetul UE pe următorii șapte ani.

”De peste un an, Curtea de Conturi a făcut publice 28 de oportunități de îmbunătățire a bugetului UE pentru viitorul cadru financiar multianual.

Acum, Curtea constată că, în proiectul de buget al UE, elaborat de Comisie, aceasta a ținut cont de o singură propunere din cele 28. Una singură! E vorba de simplificarea normelor, pe care o cerem de mult și noi, din Parlamentul European. În rest, Comisia a ignorat opt din propunerile auditorilor UE și a răspuns parțial la alte 19.

Ce vrea Curtea de Conturi – și amintește acest fapt acum, când negocierile pentru viitorul buget trebuie scoase din impasul în care le-a adus mai ales încăpățânarea Comisiei Europene? Vrea, în mod firesc, un buget mai bine direcționat, cu impact crescut. În schimb, auditorii constată, printre altele, că indicatorii de rezultat rămân insuficienți...

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Este un set de observații pertinente, constructive, de care Comisia Europeană trebuie să țină cont în construcția viitorului buget”, a declarat eurodeputatul Mihai Tudose, pledând pentru o colaborare mai bună între instituțiile UE.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D:

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