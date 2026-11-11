Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședinte al Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, a criticat Comisia Europeană pentru lipsa de receptivitate față de propunerile Curții de Conturi Europene pentru bugetul UE pe următorii șapte ani.

”De peste un an, Curtea de Conturi a făcut publice 28 de oportunități de îmbunătățire a bugetului UE pentru viitorul cadru financiar multianual.

Acum, Curtea constată că, în proiectul de buget al UE, elaborat de Comisie, aceasta a ținut cont de o singură propunere din cele 28. Una singură! E vorba de simplificarea normelor, pe care o cerem de mult și noi, din Parlamentul European. În rest, Comisia a ignorat opt din propunerile auditorilor UE și a răspuns parțial la alte 19.

Ce vrea Curtea de Conturi – și amintește acest fapt acum, când negocierile pentru viitorul buget trebuie scoase din impasul în care le-a adus mai ales încăpățânarea Comisiei Europene? Vrea, în mod firesc, un buget mai bine direcționat, cu impact crescut. În schimb, auditorii constată, printre altele, că indicatorii de rezultat rămân insuficienți...

Este un set de observații pertinente, constructive, de care Comisia Europeană trebuie să țină cont în construcția viitorului buget”, a declarat eurodeputatul Mihai Tudose, pledând pentru o colaborare mai bună între instituțiile UE.

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