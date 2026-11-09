Update: 17.30. În ceea ce privește decizia legată de sechestrul asigurator, termenul a fost stabilit pentru ziua de 11 noiembrie.

„Prin încheierea din data de 09.11.2026, pronunțată în dosarul nr. 46441/3/2026 al Tribunalului BUCUREŞTI, s-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Totodată, s-a dispus punerea în libertate a inculpatului G.C., dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză”, a decis Tribunalul București.

Totuși, decizia nu este definitivă și va intra în vigoare abia când și dacă va deveni definitivă.

Și asta pentru că DIICOT va contesta această decizie a Tribunalului București, iar lucrurile vor fi tranșate, din nou, de Curtea de Apel București.

Data de 9 noiembrie este foarte importantă pentru Călin Georgescu, pentru că la Tribunalul București se judecă cererea de înlocuire a arestului preventiv. Termenul acesta a fost dat după ce judecătorul a decis să amâne cauza până la sosirea motivării instanței Curții de Apel București, prin care instanța CAB a prelungit măsura arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen.

Ședința de judecată a durat atunci doar trei minute. Dacă instanța TMB va decide înlocuirea arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu, Georgescu ar putea fi anchetat în continuare fără a mai sta în celula de la Arestul Central.

Până la acest moment, judecătorii Tribunalului București au decis de trei ori eliberarea sub o formă sau alta a fostului candidat la alegeri în timp ce instanța Curtii de Apel București a stabilit, definitiv, că ancheta DIICOT trebuie efectuată cu cei doi inculpați arestați preventiv. De aceea, există voci din lumea justitiei care consideră că și de această dată TMB va admite o măsură mai bândă pentru Clin Georgescu și iarăși se va merge la CAB cu contestație din partea DIICOT.

Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt anchetați, după cum se știe, în dosarul în care sunt acuzați de grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată după ce l-ar fi determinat pe afaceristul Răzvan Leu să transfere 1,1 milioane de euro la o bancă din străinătate pentru a obține un credit de 6 milioane de euro. În acest dosar au fost efectuate cinci comisii rogatorii în cinci state europene.

În motivarea prin care au decis prelungirea arestului preventiv față de Călin Georgescu, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, judecătorii CAB au subliniat că probele strânse de procurorii DIICOT sunt credibile, că există un risc real ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să se sustragă urmăririi penale și că punerea acestuia în libertate ar presupune un risc real pentru ordinea publică.

În document se arată următoarele aspecte: