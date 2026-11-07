Motivarea arestării lui Călin Georgescu. De ce a respins instanța argumentele apărării

Curtea de Apel București a justificat prelungirea cu 30 de zile a arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen prin existența unor probe considerate credibile, riscul de sustragere de la urmărirea penală și pericolul pe care eliberarea celor doi l-ar reprezenta pentru ordinea publică. Argumentele apar în motivarea deciziei pronunțate în dosarul DIICOT în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu peste un milion de euro.

Judecătorii Curții de Apel București au considerat că materialul probator administrat în dosarul în care sunt cercetați Călin Georgescu și Ionel Rusen justifică menținerea suspiciunii rezonabile privind comiterea infracțiunilor de care aceștia sunt acuzați. În motivarea hotărârii, instanța a analizat atât probele prezentate de procurorii DIICOT, cât și argumentele formulate de apărătorii celor doi inculpați.

Magistrații au apreciat că informațiile existente la dosar continuă să susțină suspiciunile referitoare la implicarea acestora în faptele investigate.

Instanța a analizat și dacă elementele prezentate anterior de anchetatori își păstrează relevanța pentru continuarea măsurii preventive.

Judecătorii au arătat că „probatoriul actual al cauzei este credibil și oferă în continuare motive pertinente, suficiente și serioase de a crede în implicarea inculpaților în comiterea infracțiunilor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor”. Constatările privesc justificarea măsurii preventive și nu reprezintă o hotărâre prin care vinovăția celor doi să fi fost stabilită definitiv.

Avocații lui Călin Georgescu și Ionel Rusen au formulat argumente pentru înlocuirea arestării preventive cu o măsură mai puțin restrictivă.

Curtea de Apel București a apreciat însă că elementele prezentate de apărare nu justifică punerea inculpaților în libertate.

În motivare, judecătorii au arătat că argumentele invocate de avocați „nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate, precum și lipsa antecedentelor penale nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate”.

Magistrații au considerat că absența condamnărilor anterioare nu este, în acest caz, un argument suficient pentru schimbarea măsurii preventive.

Un alt element analizat a fost posibilitatea ca inculpații să împiedice desfășurarea cercetărilor.

Curtea de Apel București a luat în considerare și informațiile din anchetă referitoare la presupusele intenții ale lui Călin Georgescu de a pleca în Italia și de a solicita azil politic.

Judecătorii au apreciat că aceste elemente sunt relevante pentru evaluarea posibilității ca fostul candidat să se sustragă procedurilor judiciare.

În motivare, instanța a concluzionat că „riscul de sustragere de la urmărirea penală și de influențare a bunei desfășurări a procesului penal are caracter actual”. Prin urmare, magistrații au considerat că riscurile identificate nu au fost înlăturate și trebuie avute în vedere la stabilirea măsurii preventive.

Judecătorii au analizat necesitatea menținerii arestării preventive și prin raportare la circumstanțele presupuselor infracțiuni și la valoarea prejudiciului investigat. Instanța a apreciat că prelungirea măsurii cu încă 30 de zile este proporțională cu riscurile identificate în dosar.

Magistrații au considerat că eliberarea celor doi inculpați ar putea reprezenta un pericol pentru ordinea publică și că o măsură preventivă mai puțin restrictivă nu ar fi suficientă în acest moment.

„Curtea apreciază că se impune privarea de libertate a inculpaților Georgescu Călin și Rusen Ionel, în raport de circumstanţele comiterii faptelor și de valoarea estimată a prejudiciului și consideră că starea de pericol pe care lăsarea în libertate a inculpaților o prezintă pentru ordinea publică, precum şi materializarea riscului ca inculpații să săvârşească alte fapte de natură penală pot fi înlăturate numai prin dispunerea celei mai severe măsuri preventive”, potrivit judecătorilor Curții de Apel București.

Prin decizia pronunțată la 28 octombrie 2026, Curtea de Apel București a dispus prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv.