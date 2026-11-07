Justitie

Motivarea arestării lui Călin Georgescu. De ce a respins instanța argumentele apărării

Motivarea arestării lui Călin Georgescu. De ce a respins instanța argumentele apărăriiCălin Georgescu. Sursă foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel București a justificat prelungirea cu 30 de zile a arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen prin existența unor probe considerate credibile, riscul de sustragere de la urmărirea penală și pericolul pe care eliberarea celor doi l-ar reprezenta pentru ordinea publică. Argumentele apar în motivarea deciziei pronunțate în dosarul DIICOT în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu peste un milion de euro.

Călin Georgescu, menținut în arest. Cum au evaluat judecătorii probele DIICOT

Judecătorii Curții de Apel București au considerat că materialul probator administrat în dosarul în care sunt cercetați Călin Georgescu și Ionel Rusen justifică menținerea suspiciunii rezonabile privind comiterea infracțiunilor de care aceștia sunt acuzați. În motivarea hotărârii, instanța a analizat atât probele prezentate de procurorii DIICOT, cât și argumentele formulate de apărătorii celor doi inculpați.

Magistrații au apreciat că informațiile existente la dosar continuă să susțină suspiciunile referitoare la implicarea acestora în faptele investigate.

„Completul de drepturi și libertăți reține că (...) s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că mijloacele de probă aflate la dosarul cauzei au puterea de a convinge un observator obiectiv și imparțial că inculpații ar fi săvârșit faptele cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de aceștia”, se arată în motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel București.

Atacatorul din Cracovia avea arme și muniție în mașină. Prima țintă a fost un tramvai
Atacatorul din Cracovia avea arme și muniție în mașină. Prima țintă a fost un tramvai
Portofelul digital, noua identitate a românilor. Ce se întâmplă dacă pierzi telefonul pe care ai toate actele
Portofelul digital, noua identitate a românilor. Ce se întâmplă dacă pierzi telefonul pe care ai toate actele

Instanța a analizat și dacă elementele prezentate anterior de anchetatori își păstrează relevanța pentru continuarea măsurii preventive.

Judecătorii au arătat că „probatoriul actual al cauzei este credibil și oferă în continuare motive pertinente, suficiente și serioase de a crede în implicarea inculpaților în comiterea infracțiunilor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva lor”. Constatările privesc justificarea măsurii preventive și nu reprezintă o hotărâre prin care vinovăția celor doi să fi fost stabilită definitiv.

De ce nu au fost acceptate argumentele apărării

Avocații lui Călin Georgescu și Ionel Rusen au formulat argumente pentru înlocuirea arestării preventive cu o măsură mai puțin restrictivă.

Curtea de Apel București a apreciat însă că elementele prezentate de apărare nu justifică punerea inculpaților în libertate.

În motivare, judecătorii au arătat că argumentele invocate de avocați „nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate, precum și lipsa antecedentelor penale nu sunt suficiente pentru lăsarea acestora în libertate”.

Magistrații au considerat că absența condamnărilor anterioare nu este, în acest caz, un argument suficient pentru schimbarea măsurii preventive.

Un alt element analizat a fost posibilitatea ca inculpații să împiedice desfășurarea cercetărilor.

Ionel Rusen.

Ionel Rusen. Sursa foto Captură video

Planurile privind plecarea în Italia, invocate în motivarea instanței

Curtea de Apel București a luat în considerare și informațiile din anchetă referitoare la presupusele intenții ale lui Călin Georgescu de a pleca în Italia și de a solicita azil politic.

Judecătorii au apreciat că aceste elemente sunt relevante pentru evaluarea posibilității ca fostul candidat să se sustragă procedurilor judiciare.

În motivare, instanța a concluzionat că „riscul de sustragere de la urmărirea penală și de influențare a bunei desfășurări a procesului penal are caracter actual”. Prin urmare, magistrații au considerat că riscurile identificate nu au fost înlăturate și trebuie avute în vedere la stabilirea măsurii preventive.

Curtea de Apel București a invocat și pericolul pentru ordinea publică

Judecătorii au analizat necesitatea menținerii arestării preventive și prin raportare la circumstanțele presupuselor infracțiuni și la valoarea prejudiciului investigat. Instanța a apreciat că prelungirea măsurii cu încă 30 de zile este proporțională cu riscurile identificate în dosar.

Magistrații au considerat că eliberarea celor doi inculpați ar putea reprezenta un pericol pentru ordinea publică și că o măsură preventivă mai puțin restrictivă nu ar fi suficientă în acest moment.

„Curtea apreciază că se impune privarea de libertate a inculpaților Georgescu Călin și Rusen Ionel, în raport de circumstanţele comiterii faptelor și de valoarea estimată a prejudiciului și consideră că starea de pericol pe care lăsarea în libertate a inculpaților o prezintă pentru ordinea publică, precum şi materializarea riscului ca inculpații să săvârşească alte fapte de natură penală pot fi înlăturate numai prin dispunerea celei mai severe măsuri preventive”, potrivit judecătorilor Curții de Apel București.

Prin decizia pronunțată la 28 octombrie 2026, Curtea de Apel București a dispus prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv.

Stiri calde

23:57 - De ce nu este bine să pui telefonul ud în orez. Riscurile ascunse ale unui truc foarte cunoscut

23:47 - Gadi Eisenkot, desemnat să formeze guvernul Israelului. Netanyahu nu are majoritate

23:36 - FCSB, un nou eșec în Superliga. Corvinul Hunedoara pleacă victorioasă de pe Arena Națională

23:26 - Atacul de la Cracovia, șase persoane ucise, 16 rănite. Trei cadavre, descoperite în locuința suspectului de 25 de ani...

23:17 - O femeie înjunghiată în Caracal avea ordin de protecție împotriva suspectului. Bărbatul, cadru militar, a fost aresta...

23:06 - Vacanță într-un palat de gheață. Cum arată cele mai spectaculoase hoteluri din Europa și ce experiențe oferă

HAI România!

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

Proiecte speciale