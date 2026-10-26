Procurorii DIICOT au prezentat, la Tribunalul București, argumentele pentru prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. În fața judecătorului au fost invocate existența unui nou dosar penal, riscul comiterii altor infracțiuni și declarațiile unor martori audiați în ultima lună, potrivit informațiilor obținute de Gândul. Instanța urmează să decidă dacă cei doi rămân în arest sau vor fi plasați sub alte măsuri preventive.

În cadrul ședinței de la Tribunalul București, procurorul DIICOT a prezentat motivele pentru care consideră necesară prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen. Unul dintre argumentele invocate se referă la comportamentul fostului candidat după ce fusese plasat sub control judiciar.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, anchetatorii au adus în discuție un nou dosar penal deschis după ce Georgescu ar fi solicitat verificarea vilei sale pentru identificarea unor eventuale dispozitive de ascultare și filmare.

Procurorul a susținut că această situație trebuie analizată în contextul riscului ca inculpatul să comită alte fapte penale, în condițiile în care o măsură preventivă mai puțin restrictivă fusese deja aplicată.

Conform surselor juridice citate de publicație, magistratul ar fi declarat în fața instanței că „existența acestui nou dosar este pertinentă în evaluarea riscului de reiterare a comportamentului infracțional, întrucât indică faptul că măsura preventivă neprivativă de libertate anterior dispusă nu a fost suficientă pentru prevenirea săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală”.

Un alt argument prezentat de DIICOT privește posibilitatea repetării unor presupuse fapte penale în cazul în care cei doi inculpați ar fi cercetați în libertate. Procurorul a susținut, potrivit acelorași surse, că măsurile preventive aplicate anterior nu ar fi fost suficiente pentru a împiedica apariția unor noi situații de natură penală.

Acesta ar fi afirmat că „în astfel de condiții, există dovada certă că un comportament antisocial a devenit o obișnuință și încălcarea din nou a normelor de conviețuire socială rămâne doar o chestiune de timp dacă autoritățile nu adoptă o poziție fermă, motiv pentru care arestarea preventivă este singura în măsură să satisfacă administrarea corectă și eficientă a justiției penale, precum și împiedicarea săvârșirii de noi infracțiuni”.

În susținerea solicitării de prelungire a arestării preventive, reprezentantul DIICOT a făcut referire și la efectele pe care cercetarea în libertate a celor doi le-ar putea avea asupra percepției publice.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, procurorul ar fi arătat că lipsa unei măsuri preventive privative de libertate „poate da naștere, în mod real, unui sentiment de insecuritate în rândul colectivității și se poate crea aparența că organele judiciare nu reacționează eficient în cazul comiterii repetitive a unor astfel de infracțiuni, iar cercetarea inculpaților Georgescu și Rusen în stare de libertate poate încuraja și alte persoane să comită infracțiuni de natura celor pentru care inculpații sunt cercetați”.

Magistratul a invocat și probele administrate până în prezent, susținând că acestea ar justifica menținerea unei măsuri privative de libertate.

„Elementele probatorii susțin concluzia că riscul săvârșirii unor noi infracțiuni persistă, iar măsurile preventive mai puțin restrictive nu sunt apte să asigure în mod efectiv realizarea scopurilor prevăzute de lege, se justifică aprecierea că privarea de libertate rămâne necesară și proporțională”, ar mai fi arătat magistratul.

În timpul ședinței de judecată, procurorul DIICOT ar fi prezentat și informații din declarațiile unor martori audiați în perioada de aproximativ o lună în care Călin Georgescu s-a aflat în arest preventiv.

Una dintre audieri ar avea legătură cu presupusele demersuri pentru preluarea afacerilor familiei Leu, în contextul unui prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor prezentate în instanță și relatate de Gândul, un om de afaceri ar fi încercat, la solicitarea lui Călin Georgescu, să intervină pentru preluarea unor societăți comerciale aparținând familiei Leu.

Demersurile ar fi urmărit acoperirea sumei de 1,1 milioane de euro, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost pusă la dispoziție pentru obținerea unei linii de creditare de mai multe milioane de euro și pentru inițierea unor afaceri cu metale prețioase.

Conform relatării, omul de afaceri le-ar fi spus procurorilor că a făcut demersuri în acest sens, însă acestea nu au avut rezultatul urmărit.

Unul dintre martorii ale căror declarații ar fi fost prezentate judecătorului este Samuil Petroi, audiat de anchetatorii DIICOT pe 8 octombrie. Acesta ar fi fost întrebat despre o eventuală intervenție pe lângă Liviu Răzvan Leu pentru recuperarea prejudiciului de 1,1 milioane de euro.

Întrebarea adresată de anchetatori ar fi fost: „ați încercat să interveniți pe lângă Liviu Răzvan Leu pentru stingerea prejudiciului ce i s-a creat în cuantum de 1.100.000 euro?” Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Samuil Petroi ar fi răspuns că, în a doua jumătate a anului 2022, la rugămintea lui Călin Georgescu, s-a deplasat împreună cu un alt bărbat pentru a analiza o posibilă achiziție a grupului de firme deținut de Liviu Leu.

Martorul ar fi susținut că discuțiile și demersurile inițiate nu s-au concretizat într-o tranzacție. Declarația face parte din informațiile pe care procurorii le-ar fi adus în atenția instanței pentru susținerea cererii privind prelungirea arestării preventive.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București urmează să analizeze argumentele DIICOT și pozițiile avocaților lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, înainte de a decide dacă menține arestarea preventivă sau dispune alte măsuri.