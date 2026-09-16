Arabia Saudită susține că a interceptat și distrus marți o dronă atribuită teroriștilor houthi în apropiere de Mecca, înainte ca aparatul să pătrundă în spațiul aerian restricționat al orașului sfânt, potrivit declarațiilor coaliției militare conduse de Riyadh, potrivit Reuters. Teroriștii houthi au negat însă că au lansat un atac asupra Meccăi.

Incidentul a fost anunțat miercuri de generalul-maior Turki al-Malki, purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită, care a precizat că drona a fost interceptată la sud de Mecca. Autoritățile saudite au transmis că securitatea orașului sfânt și protejarea pelerinilor reprezintă o prioritate, în contextul tensiunilor militare din regiune.

Potrivit lui Turki al-Malki, sistemele de apărare aeriană saudite au detectat și au distrus drona înainte ca aceasta să intre în zona cu acces aerian restricționat deasupra orașului.

Oficialul saudit a declarat că securitatea celor două mari locuri sfinte ale islamului, Mecca și Medina, reprezintă o „linie roșie” pentru regat. El a adăugat că Arabia Saudită va lua măsurile pe care le consideră necesare pentru descurajarea unor noi atacuri atribuite grupării teroriste houthi.

Riyadhul consideră că incidentul reprezintă o nouă tentativă de a amenința zona Meccăi. Al-Malki a făcut referire și la un episod din iulie 2017, când Arabia Saudită a afirmat că teroriștii houthi au lansat o rachetă balistică spre Mecca.

Versiunea Arabiei Saudite este contestată de teroriștii houthi. Un oficial al grupării a calificat drept falsă afirmația potrivit căreia rebelii ar fi încercat să lovească Mecca.

Houthi au negat că ar fi vizat orașul sfânt sau alte obiective religioase. În lipsa unor dovezi independente prezentate public, nu este clar dacă drona interceptată a fost lansată de gruparea yemenită și care era destinația sa.

Incidentul are loc pe fondul unor tensiuni militare persistente în Orientul Mijlociu și al atacurilor cu drone și rachete atribuite houthi asupra unor obiective din regiune.

Mecca este cel mai important oraș sfânt al islamului și locul în care se află Kaaba, construcția cubică din centrul Marii Moschei către care musulmanii din întreaga lume se îndreaptă în timpul rugăciunilor.

Orașul este locul de origine al profetului Mahomed și reprezintă destinația principală a pelerinajului Hajj, unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului. Musulmanii care au posibilitatea fizică și financiară trebuie, potrivit tradiției islamice, să efectueze Hajj-ul cel puțin o dată în viață.

În fiecare an, milioane de musulmani călătoresc în Arabia Saudită pentru pelerinajul de la Mecca. Din acest motiv, orice incident de securitate în apropierea ora