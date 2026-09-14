Yemen. Lupte cu forțele houthi la Taiz și presiune asupra Arabiei Saudite. Evoluțiile din ultimele 24 de ore

Conflictul din Yemen s-a intensificat duminică, 13 septembrie, prin contraatacuri ale forțelor guvernamentale și noi revendicări houthi împotriva Arabiei Saudite. În paralel, un bilanț umanitar publicat în aceeași zi arată amploarea strămutărilor în randul civililor provocate de lupte. Victime sunt de ambele părți.

Miza imediată este militară, dar consecințele ajung până la rutele regionale de export al petrolului, fiind vorba de bani multi.

La Taiz, surse militare guvernamentale citate de corespondenții Al Jazeera au anunțat respingerea unui atac houthi la intrarea estică a orașului. Potrivit acestora, drumul a fost închis aproximativ o oră, apoi redeschis. Tot surse guvernamentale au revendicat recuperarea unor poziții la vest de Taiz, cu sprijin aerian.

Relatările descriu confruntări active, însă nu permit stabilirea independentă a tuturor schimbărilor de control.

În Al-Bayda, aceeași publicație relatează despre peste 20 de raiduri ale aviației guvernamentale, iar la sud de Marib despre folosirea artileriei și dronelor împotriva pozițiilor houthi. Informațiile privind țintele și pierderile provin în mare parte din comunicarea militară a guvernului recunoscut internațional. La Taiz, deteriorarea securității a determinat și suspendarea serviciilor de pașapoarte și stare civilă.

Associated Press consemnează că autoritățile yemenite intenționează să trimită întăriri pe coasta Mării Roșii, după pierderile teritoriale din săptămâna precedentă. Contraatacurile actuale urmăresc recâștigarea inițiativei după acel recul.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt militar houthi, Yahya Saree, a afirmat duminică că Arabia Saudită executase 58 de raiduri în precedentele 24 de ore. AFP, într-o relatare republicată de Al-Monitor, precizează că Riadul nu confirmase bilanțul loviturilor revendicat de grupare. Houthiții au anunțat separat un atac cu drone și rachete asupra bazei saudite Sharurah, despre care susțin că găzduiește depozite și centre de comandă. Efectele revendicate nu sunt confirmate independent în sursele consultate.

Autoritățile saudite au emis duminică alerte pentru Abha și zona Khamis Mushait, retrase ulterior. Aceste avertizări trebuie deosebite de confirmarea unui impact. Tot astfel, imaginile și relatările despre două persoane rănite și o moschee avariată în Jazan privesc un incident produs sâmbătă, 12 septembrie, potrivit Arab News, care citează Protecția Civilă saudită.

Bilanțul umanitar publicat duminică de Organizația Internațională pentru Migrație clarifică două cifre care circulă în presă: 85.818 persoane strămutate, din totalul monitorizat, dintre care 82.164 de la începutul lunii septembrie. Niciuna dintre aceste valori nu reprezintă numărul celor care și-au părăsit locuințele într-o singură zi. OIM anunță și că peste 2.000 de persoane au ajuns în Djibouti, traversând marea pentru a scăpa de ostilități.

„În spatele fiecărei cifre se află o familie care a pierdut totul”, a declarat directoarea generală a OIM, Amy Pope. Organizația avertizează că luptele fac drumurile tot mai greu accesibile, iar întreruperea comunicațiilor îngreunează evaluarea nevoilor. Pentru familiile strămutate, accesul la adăpost, apă și hrană devine o urgență imediată.

Presiunea asupra navigației are drept fundal avansul houthi din zilele precedente. AFP relata pe 12 septembrie, citând oficiali guvernamentali și un martor, despre ocuparea unor poziții de pe coasta yemenită și a unor insule strategice. Mayun, cunoscută și ca Perim, se află în strâmtoarea Bab el-Mandeb, la intrarea sudică a Mării Roșii. Aceste câștiguri teritoriale preced ultimele 24 de ore, dar explică preocupările actuale privind transportul maritim.

Reuters aduce o informație economică nouă în evaluarea de duminică: comercianți și cumpărători de petrol saudit spun că stocurile din portul Yanbu ar putea menține exporturile doar cinci până la șapte zile dacă oleoductul est–vest rămâne oprit. Agenția citează estimări divergente privind reparațiile, de la câteva zile la săptămâni. Nu există un termen oficial ferm. Evaluarea potrivit căreia până la 4% din oferta mondială ar putea fi amenințată este condiționată de prelungirea întreruperii.

Pe plan diplomatic regional, Reuters relatează că reuniunea prevăzută luni în Oman, la care urmau să fie discutate navigația prin Hormuz și alte probleme de securitate, a fost amânată duminică seara. Aceasta nu era o negociere de pace pentru Yemen, însă amânarea lasă nerezolvată o parte a crizei maritime care amplifică efectele luptelor yemenite.