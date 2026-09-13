Consiliul Superior al Magistraturii își desfășoară activitatea, de mulți ani, într-un sediul în care există mai mulți proprietari cărora trebuie să li se plătească chirie. O grămadă de bani, după cum a aflat în exclusivitate EVZ. Justiția rămâne una din ultimele priorități ale guvernanților.

În tot acest timp, demersurile făcute pentru obținerea unui sediu propriu s-au soldat cu un eșec total. Drept urmare, bugetul magistraților este „prăduit” de această instabilitate imobiliară, sume mari cu care s-ar putea realiza alte activități, inclusiv o digitalizare mai transparentă care să fie făcută prin intermediul firmelor specializate ce asigură partea de software pentru sistemul juridic.

EvZ a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii transmiterea tuturor sumelor aferente chiriei pe care o plătește consiliul pe toată perioada în care sediul a fost închiriat, an de an, cine sunt beneficiarii contractelor de închiriere precum și motivul din cauza căruia, de 21 de ani, CSM nu are un sediu propriu.

Din răspunsul CSM către EvZ reiese faptul că demersurile făcute de instituție s-au lovit de pasivitatea Executivului de a rezolva această problemă.

“Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr. 1/12759/2026, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 92 din Legea nr. 305/2022, sediul Consiliului Superior al Magistraturii va fi pus la dispoziţie de Guvern sau va fi asigurat de Consiliul Superior al Magistraturii din bugetul aprobat potrivit legii.

Până în prezent, deşi au fost efectuate nenumărate demersuri, Consiliul continuă să îşi desfăşoare activitatea într-un sediu închiriat, întrucât Guvernul României nu a pus la dispoziţie o clădire corespunzătoare.

Amintim în acest sens că achiziţia de imobile la nivelul CSM (pentru asigurare sediu) a fost reglementată încă din anul 2007 prin Hotărârea Plenului Consiliului nr. 474/2007, indicatorii tehnico-economici fiind aprobaţi prin HG nr. 949/2018.

Drept urmare, prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 a fost aprobată suma alocată în vederea achiziţionării unui sediu pentru Consiliu, iar Plenul CSM a decis în anul 2019 iniţierea procedurii privind achiziţia unui sediu, procedură în cadrul căreia nu s-a depus nicio ofertă de vânzare.

Ulterior nu au mai fost efectuate alocări bugetare pentru achiziţia unui sediu de către CSM, având în vedere că Ministerul Justiţiei derulează, prin Banca Mondială, proiectul Cartierul pentru Justiţie, în cadrul căruia este prevăzută şi construirea unui sediu pentru Consiliu.

În aceste condiţii, în vederea desfăşurării în continuare a activităţii într-un sediu care să asigure inclusiv nivelul de securitate necesar, Consiliul Superior al Magistraturii a fost nevoit să prelungească periodic contractele de închiriere. În acest sens, a fost emis în data de 24.04.2026 apelul public către Guvernul României pentru alocarea unui sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii.”

Cu toate că CSM plătește chirie pentru sediu încă din anul 2005, actuala conducere nu a putut pune la dispoziție sumele din contracte și beneficiarii acestor chirii decat pe ultimii șase ani, pentru restul perioadei susținând că nu există evidențe. Iar numele proprietarilor persoane fizice care se îmbogățesc anual din aceste contracte nu pot fi date publicitățíi din cauza GDPR-ului care impune ca datele cu caracter personal să fie secretizate.

“Pentru sediul din Bucureşti din Calea Plevnei, nr. 141B, în privinţa contractelor de închiriere încheiate cu persoane fizice, numele şi prenumele acestora nu pot fi comunicate, acestea fiind date cu caracter personal în temeiul art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), care ar putea deveni informaţii de interes public numai în condiţiile art. 14 din Legea nr. 544/2001, astfel cum au fost interpretate prin HP nr. 37/2015 pronunţat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv atunci când afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice. Celelalte contracte au fost încheiate pentru sediul din Calea Plevnei, nr.141 B cu persoane juridice, după cum urmează:

Pentru anul 2021, proprietarii spațiilor au fost SC AIM INVEST OFFICE SRL, SC FORTEX COM SRL, SC VLADEXIM STAR SRL, SC TEPROM IMOBIL SRL, SC ITAL OFFICE INVEST SRL, SC PC IMOBILIARA SRL, SC TREND COOKIES SRL și SC TIMEA PROPERTIES SRL. Prețul chiriei a fost stabilit la 8,70 euro/mp (fără TVA), generând un total de 356.572,98 euro (fără TVA).

Pentru anul 2022, lista proprietarilor a rămas neschimbată, fiind formată din SC AIM INVEST OFFICE SRL, SC FORTEX COM SRL, SC VLADEXIM STAR SRL, SC TEPROM IMOBIL SRL, SC ITAL OFFICE INVEST SRL, SC PC IMOBILIARA SRL, SC TREND COOKIES SRL și SC TIMEA PROPERTIES SRL. Prețul chiriei s-a menținut la 8,70 euro/mp (fără TVA), cu un total aferent de 356.578,20 euro (fără TVA).

Pentru anul 2023, grupul de proprietari a inclus SC AIM INVEST OFFICE SRL, SC FORTEX COM SRL, SC VLADEXIM STAR SRL, SC TEPROM IMOBIL SRL, SC ITAL OFFICE INVEST SRL, SC PC IMOBILIARA SRL și SC TIMEA PROPERTIES SRL. Tariful a crescut la 9,00 euro/mp (fără TVA), suma totală ajungând la 368.868,60 euro (fără TVA).

Pentru anul 2024, companiile proprietare au fost aceleași ca în anul precedent: SC AIM INVEST OFFICE SRL, SC FORTEX COM SRL, SC VLADEXIM STAR SRL, SC TEPROM IMOBIL SRL, SC ITAL OFFICE INVEST SRL, SC PC IMOBILIARA SRL și SC TIMEA PROPERTIES SRL. Prețul chiriei a ajuns la 9,40 euro/mp (fără TVA), totalizând 385.262,76 euro (fără TVA).

Pentru anul 2025, proprietarii înregistrați au fost SC AIM INVEST OFFICE SRL, SC FORTEX COM SRL, SC VLADEXIM STAR SRL, SC TEPROM IMOBIL SRL, SC ITAL OFFICE INVEST SRL, SC EXCEL GROUP 2005 SRL și SC TIMEA PROPERTIES SRL. Tariful pe metru pătrat a atins valoarea de 9,90 euro (fără TVA), generând un total de 405.755,46 euro (fără TVA).

Pentru anul 2026, asocierea proprietarilor s-a menținut în aceeași formulă: SC AIM INVEST OFFICE SRL, SC FORTEX COM SRL, SC VLADEXIM STAR SRL, SC TEPROM IMOBIL SRL, SC ITAL OFFICE INVEST SRL, SC EXCEL GROUP 2005 SRL și SC TIMEA PROPERTIES SRL. Prețul chiriei a fost ajustat la 9,50 euro/mp (fără TVA), cu un total de 389.361,30 euro (fără TVA).

Așadar, adunănd aceste sume, rezultă un total pe ultimii șase ani de 2.262.399,30 euro, pe care CSM l-a plătit pentru închirierea spațiilor în care își desfășoară activitatea.

Din datele pe care le deținem, în primii 14 ani de chirie, 2005-2019, CSM a achitat din fonduri publice peste 9,1 milioane euro. În privința Cartierului pentru Justiție, acest proiect este încă în aer. Iar banii din bugetul CSM se duc, în mare parte pe plata acestor chirii. Clădirile în care își desfășoară CSM activitatea, din Calea Plevnei 139 și și 141 B aparțin, după cum ați observat, unui grup de proprietari diferiți. De aceea instutuția e obligată să semneze, cu fiecare în parte, contracte de închiriere.

Cele mai importante nume din lista proprietarilor de spațiu sunt SC ITAL OFFICE INVEST SRL și SC ASTI Control S.A. Ele încasează cei mai mulți bani din chiria de la CSM. În fiecare an, pentru a putea închiria, Consiliul înființează o comisie specială de negociere pentru a pune în discuție prețul pe metru pătrat. SC ITAL Office Invest SRL a fost înființată în 2004 , cu un an înainte ca CSM să se mute în acest sediu. Este o firmă de tip microîntreprindere, cu un număr foarte mic de angajați. De obicei, a raportat un singur angajat.

A doua firmă cu încasări mari, ASTI Control S.A. e cunoscută cu o activitate legată de producția de aparate de control și distribuție de electricitate. Dar în prezent, se ocupă mai mult de închirierea și subînchirierea sediilor proprii.

Dacă la suma de mai sus, plătită chirie pentru sediu în ultimii 6 ani (incluisv anul acesta) am adăuga și sumele care nu există în evidențe acum din 2005 încoace, ar ieși zeci de milioane euro. Bani cu care se putea construi un sediu imens în care să încapă și Inalta Curte de Justiție, care se află într-o situație similară.