Ministerul Public a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu un Recurs în Interesul Legii (RIL), prin care solicită clarificarea modului în care trebuie încadrată juridic folosirea fără drept a unui card bancar pentru efectuarea unor plăți la terminalele POS, atunci când tranzacția este realizată prin simpla apropiere a cardului și nu necesită introducerea codului PIN.

Problema a ajuns în atenția instanței supreme după ce practica judiciară a arătat că instanțele au soluționat diferit situații similare. Concret, Ministerul Public solicită lămurirea următoarei probleme de drept:

„În cazul faptei de folosire fără drept a unui card bancar pentru efectuarea de plăți prin terminal POS, exclusiv prin apropierea cardului în limita valorii ce nu necesită introducerea codului PIN, în concurs ideal cu infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. 1 din Codul penal, se reține infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1 din Codul penal sau infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1 și 3 din Codul penal”?

Analiza hotărârilor judecătorești relevante a evidențiat două direcții în practica instanțelor.

Prima orientare, care este și cea majoritară, consideră că în astfel de cazuri trebuie reținută doar forma tip a infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de articolul 360 alineatul 1 din Codul penal. Această faptă ar fi reținută în concurs ideal cu infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de articolul 250 alineatul 1.

A doua interpretare, minoritară, este diferită. Instanțele care au adoptat-o au considerat că utilizarea frauduloasă a cardului prin apropierea acestuia de terminalul POS trebuie încadrată la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic în forma prevăzută de articolul 360 alineatele 1 și 3 din Codul penal.

În sesizarea transmisă Înaltei Curți, Ministerul Public arată că divergența din practica judiciară impune o soluție obligatorie pentru toate instanțele.

Procurorii consideră corectă prima orientare jurisprudențială și solicită judecătorilor ÎCCJ să stabilească în mod unitar interpretarea dispozițiilor legale.

Astfel, Ministerul Public cere ca Înalta Curte să stabilească, în temeiul articolului 474 din Codul de procedură penală, următoarea dezlegare:

„În cazul faptei de folosire fără drept a unui card bancar pentru efectuarea de plăți prin terminal POS, exclusiv prin apropierea cardului în limita valorii ce nu necesită introducerea codului PIN, în concurs ideal cu infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. 1 din Codul penal se va reține infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1 din Codul penal”.

Decizia Înaltei Curți ar urma să stabilească astfel o interpretare unitară a legii într-o situație tot mai relevantă în contextul utilizării plăților contactless.