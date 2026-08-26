Liliana Cătălina Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a pronunțat decizia de suspendare a certificatului ROMATSA, a fost îndepărtată marți, 26 august, din sala de judecată a Înaltei Curți de Casație și Justiție, după ce a solicitat în repetate rânduri să ia cuvântul pentru a susține propria hotărâre.

Incidentul s-a produs chiar în timpul judecării recursului formulat în dosarul ROMATSA, una dintre cele mai controversate cauze din ultimele luni.

ÎCCJ a confirmat oficial că magistrata nu avea calitatea de parte în dosar și că intervențiile sale repetate au determinat completul să aplice regulile pentru restabilirea ordinii și solemnității ședinței.

Potrivit poziției transmise de Înalta Curte de Casație și Justiție, marți, 26 august 2026, pe rolul Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a fost programată cauza privind recursul din dosarul ROMATSA, înregistrată cu numărul 4696/2/2025.

La termen s-a prezentat judecătoarea Liliana Cătălina Alexe, cea care a soluționat cauza în primă instanță la Curtea de Apel București.

Potrivit ÎCCJ, magistrata a solicitat în repetate rânduri să i se permită să ia cuvântul pentru a susține soluția pronunțată de ea în primă instanță, soluție favorabilă reclamanților.

Completul i-a atras însă atenția că nu poate participa la judecată în această calitate și i-a cerut să respecte regulile ședinței.

„Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o”, a transmis ÎCCJ, precizând că aceasta nu avea calitatea de parte în dosar.

Curtea Supremă a explicat că intervențiile repetate ale judecătoarei au făcut necesară aplicarea regulilor privind menținerea ordinii în sala de judecată.

Potrivit instituției, completul a decis îndepărtarea Lilianei Alexe din sală pentru a asigura desfășurarea normală și solemnă a ședinței.

ÎCCJ nu a formulat, deocamdată, aprecieri punctuale cu privire la conduita magistratului sau la eventualele consecințe disciplinare ale incidentului.

Un alt moment important al ședinței a fost cererea de recuzare formulată de reclamanții care obținuseră o soluție favorabilă la Curtea de Apel București. Aceștia au invocat lipsa de imparțialitate a completului de judecată.

Liliana Alexe a pronunțat, pe 27 februarie 2026, o hotărâre prin care a dispus suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA pentru o perioadă de o lună.

Miza cauzei este una majoră, deoarece ROMATSA este furnizorul național de servicii de navigație aeriană, iar suspendarea certificatului ar fi putut avea consecințe directe asupra funcționării traficului aerian civil din România.

Dosarul a pornit de la un litigiu legat de modul în care ROMATSA organiza procedurile de angajare. Reclamanții au susținut că accesul unor candidați calificați la angajare a fost restricționat în favoarea unor persoane formate în interiorul instituției.

Într-un interviu, judecătoarea Liliana Alexe a explicat că, în opinia sa, cadrul legal aplicabil nu îi permitea să aleagă o sancțiune mai ușoară decât suspendarea certificatului solicitată în cauză.

Ea a susținut că instanța avea de analizat fapte de discriminare stabilite anterior și că soluția pronunțată trebuia raportată la prevederile legale aplicabile.

Hotărârea din februarie a provocat o controversă amplă, tocmai din cauza posibilelor consecințe asupra serviciilor de navigație aeriană din România.

După pronunțarea sentinței, cazul a atras atenția instituțiilor din sistemul judiciar, iar soluția a fost atacată cu recurs.

Marți, 26 august, ÎCCJ urma să analizeze tocmai această cale de atac, însă termenul a fost marcat de incidentul în care judecătoarea care pronunțase hotărârea în primă instanță a încercat să intervină în dezbateri pentru a-și susține propria soluție.

Recursul din dosarul ROMATSA rămâne unul cu o miză importantă, deoarece soluția Înaltei Curți poate clarifica definitiv situația hotărârii pronunțate în februarie de Curtea de Apel București.

Separat de fondul juridic al litigiului, incidentul produs marți la Curtea Supremă ridică o nouă problemă de procedură în jurul unuia dintre cele mai urmărite dosare din justiția românească din acest an.

Poziția oficială a ÎCCJ este clară: Liliana Cătălina Alexe nu avea calitatea de parte în proces, iar îndepărtarea sa din sala de judecată a fost dispusă în contextul intervențiilor repetate și al necesității menținerii ordinii în timpul ședinței.