Un fost angajat al ROMATSA a primit, la pensionare, un ajutor în valoare de 2.771.040 de lei brut, echivalentul a peste 532.000 de euro. Suma este cea mai mare primă de pensionare acordată de regia de stat în perioada 2024-2026.

Informația apare în datele transmise oficial de ROMATSA și publicate luni, 25 august. Regia, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, a acordat în ultimii doi ani și jumătate sume uriașe angajaților care au ieșit la pensie.

Cazul pensionarului care a primit peste jumătate de milion de euro nu este unul izolat. Potrivit datelor publicate, ROMATSA a plătit în perioada 2024-2026 aproximativ 20 de milioane de euro sub formă de ajutoare de pensionare pentru 96 de angajați.

În 2024, 43 de angajați s-au pensionat și au primit împreună peste 38,4 milioane de lei. Calculată în euro, valoarea medie a ajutorului de pensionare a fost de aproximativ 172.000 de euro pentru fiecare persoană.

În 2025, alte 42 de persoane au primit, cumulat, peste 46,7 milioane de lei. Media a urcat atunci la aproximativ 214.000 de euro pentru fiecare pensionar.

Diferențele dintre sumele acordate sunt uriașe.

ROMATSA a transmis că cea mai mică primă de pensionare acordată în perioada 2024-2026 a fost de 53.316 lei, echivalentul a aproximativ 10.500 de euro.

La polul opus, cea mai mare sumă a ajuns la 2.771.040 de lei brut, adică aproximativ 532.000 de euro.

Este important de precizat că sumele comunicate sunt brute, înainte de reținerea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit.

Deocamdată, identitatea și funcția fostului angajat care a primit prima record nu au fost făcute publice în informațiile apărute luni.

Cert este însă că suma de peste jumătate de milion de euro reprezintă cel mai mare ajutor de pensionare acordat de ROMATSA în intervalul analizat.

ROMATSA este regia care asigură serviciile de trafic aerian din România și funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor.

Cifrele au atras atenția mai ales prin comparația cu pensiile obișnuite primite de milioane de români. În timp ce pentru majoritatea pensionarilor fiecare sută de lei contează, datele arată că, în anumite instituții de stat, plecarea din activitate poate veni la pachet cu sume care ajung la sute de mii de euro.

Rămâne de văzut dacă aceste plăți și condițiile în care sunt acordate vor fi analizate mai departe de autorități.