Veniturile ROMATSA rămân blocate până în 2027

Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a stabilit marți, 28 iulie, ca solicitarea ROMATSA privind suspendarea popririi asupra veniturilor sale să fie analizată pe 4 ianuarie 2027. Măsura a fost instituită în cadrul executării silite începute de Pfizer România împotriva statului român, iar reprezentanții regiei avertizează că blocarea prelungită a încasărilor pune presiune asupra finanțării serviciilor de navigație aeriană.

Instanța din Bruxelles nu a intrat marți în analiza pe fond a cererii depuse de ROMATSA, considerând că dosarul necesită o examinare detaliată. Primul termen disponibil a fost stabilit pentru prima zi lucrătoare din anul viitor, la aproximativ cinci luni de la ședința în care a fost discutată solicitarea regiei.

Până la soluționarea cererii, poprirea aplicată asupra încasărilor ROMATSA rămâne în vigoare.

Reprezentanții furnizorului național de servicii de navigație aeriană au declarat, într-un răspuns transmis în exclusivitate pentru Mediafax, că activitatea se desfășoară în prezent fără probleme, iar siguranța zborurilor este asigurată.

Blocarea pe termen lung a veniturilor exercită însă o presiune financiară importantă asupra regiei și impune identificarea rapidă a unei soluții juridice și instituționale. Conducerea ROMATSA și avocații regiei au participat marți dimineață la înfățișarea organizată la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles. Procedura vizează suspendarea popririi aplicate asupra sumelor folosite pentru finanțarea serviciilor de navigație aeriană.

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, ROMATSA R.A., asigură serviciile de navigație aeriană pentru întregul spațiu aerian al României, respectiv FIR București. Regia are peste 1.700 de angajați, dintre care mai mult de 800 sunt controlori de dirijare și informare a traficului aerian, iar aproximativ 350 sunt specialiști în electronica siguranței traficului aerian.

ROMATSA se finanțează integral din tarifele achitate de operatorii aerieni pentru serviciile oferite. Aceste sume reprezintă peste 98% din veniturile regiei, care nu beneficiază de subvenții de la bugetul de stat.

La începutul lunii, ROMATSA a fost informată de EUROCONTROL despre procedura de executare silită inițiată de Pfizer România SRL împotriva statului român. Compania urmărește recuperarea unei creanțe de peste 3,4 miliarde de lei.

Directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc, a declarat anterior pentru Mediafax că regia este afectată în calitate de terț de o procedură legată de un litigiu în care nu este și nu a fost implicată.

În ședința de marți, instanța nu a analizat fondul solicitării de suspendare a popririi. Potrivit informațiilor obținute de Mediafax, judecătorii au considerat că dosarul necesită o examinare aprofundată.

Instanța a arătat și că problemele care influențează în prezent organizarea și finanțarea sistemului judiciar nu permit soluționarea cererii în regim de urgență. În aceste condiții, primul termen disponibil a fost stabilit pentru 4 ianuarie 2027.

Reprezentanții părții române au arătat în fața instanței că sumele blocate sunt folosite pentru finanțarea serviciilor de navigație aeriană.

Aceștia au avertizat că menținerea popririi pentru o perioadă îndelungată poate reduce capacitatea ROMATSA de a susține în condiții normale infrastructura și serviciile necesare administrării traficului aerian.

„Până la pronunțarea unei soluții, măsura de poprire rămâne în vigoare, iar veniturile colectate de ROMATSA, destinate prin lege exclusiv finanțării serviciilor de navigație aeriană, continuă să fie indisponibilizate. În prezent, serviciile sunt furnizate în condiții normale. Totuși, în absența unei soluții care să permită accesul regiei la propriile venituri, continuitatea acestora nu poate fi garantată pe întreaga perioadă până la soluționarea cererii”, au transmis oficialii ROMATSA.

Reprezentanții regiei au atras atenția că avertismentul nu indică o problemă imediată în desfășurarea traficului aerian și nici o afectare actuală a siguranței zborurilor.

Mesajul privește riscurile pe care blocarea pentru o perioadă lungă a surselor de finanțare le poate produce asupra unui serviciu public esențial.

Regia a anunțat că va folosi toate procedurile legale disponibile și că va continua demersurile alături de statul român și EUROCONTROL.

„Traficul aerian se desfășoară normal, iar siguranța zborului rămâne prioritatea absolută a ROMATSA. Regia va utiliza toate căile legale disponibile și va continua demersurile împreună cu statul român și cu EUROCONTROL, în vederea protejării continuității serviciilor de navigație aeriană și a funcționării în siguranță a rețelei europene de management al traficului aerian”, au conchis reprezentanții ROMATSA.