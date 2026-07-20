ROMATSA a contestat în Belgia măsura prin care tarifele colectate de Eurocontrol au fost indisponibilizate în procesul deschis de Pfizer împotriva statului român. Tribunalul de primă instanță din Bruxelles urmează să judece solicitarea pe 28 iulie, în timp ce operatorul de trafic aerian avertizează că resursele proprii îi permit să funcționeze doar câteva săptămâni.

Judecătorii Tribunalului de primă instanță din Bruxelles ar putea lua, miercuri, 28 iulie, o decizie privind situația financiară în care a ajuns Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), după blocarea sumelor colectate pentru aceasta prin Eurocontrol.

Administrația a fost notificată pe 30 iunie 2026 de Eurocontrol, Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, în legătură cu instituirea unei popriri asigurătorii executorii. Măsura face parte dintr-o procedură de executare silită începută de Pfizer Romania SRL împotriva statului român. Valoarea reclamată ajunge la 3,42 miliarde de lei, reprezentând soldul principal și dobânzile. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

„ROMATSA a contestat măsura în faţa instanţei belgiene competente, prin avocaţi specializaţi în drept belgian. A fost depusă în termenul legal impus de legislaţia belgiana. Pe 28 iulie are loc înfăţişarea”, a declarat pentru News.ro un reprezentant al companiei.

Contestația depusă de operator urmărește deblocarea sumelor până când va fi soluționat litigiul dintre Pfizer și statul român.

„Subiectul contestaţiei vizează ridicarea popririi (pe conturi, n.r.), până la finalizarea procesului dintre statul român şi Pfizer”, a mai transmis reprezentantul ROMATSA. În ceea ce priveşte conturile, ele sunt în continuare blocate, a adăugat acesta.

La momentul instituirii măsurii, reprezentanții ROMATSA explicau că notificarea Eurocontrol privește veniturile obținute din furnizarea serviciilor de navigație aeriană de rută.

„Notificarea transmisă de Eurocontrol vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit, conform procedurilor legale aplicabile, şi priveşte sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută", precizau reprezentanţii ROMATSA la momentul instituirii respectivei măsuri.

În baza notificării, Eurocontrol trebuie să declare, într-un interval de 15 zile, sumele pe care le deține sau le datorează statului român. Totodată, organizației îi este interzis să vireze banii către o altă persoană decât solicitantul popririi, până când litigiul va fi soluționat. ROMATSA recunoștea în urmă cu zece zile că blocarea veniturilor poate produce dificultăți majore într-un interval scurt.

„ROMATSA dispune pentru o perioadă limitată de resurse financiare care să asigure continuitatea activităţii operaţionale. Serviciile de navigaţie aeriană se desfăşoară normal, niciun zbor nefiind afectat până la această dată, iar cheltuielile critice de siguranţă şi salariile personalului operaţional sunt acoperite cu prioritate", au transmis pe 10 iulie reprezentanţii ROMATSA, la solicitarea News.ro.

Operatorul arăta că tarifele de rută colectate prin Eurocontrol reprezintă cea mai importantă sursă a veniturilor sale, iar fondurile disponibile nu pot susține activitatea pentru o perioadă îndelungată.

„Trebuie însă precizat cu claritate că această situaţie nu este sustenabilă pe termen nedefinit. Tarifele de rută încasate prin intermediul Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei (85% din total venituri), iar orizontul de funcţionare pe baza resurselor proprii este unul limitat, măsurabil în săptămâni, nici măcar luni - chiar în condiţiile măsurilor de conservare a lichidităţilor deja adoptate", au adăugat reprezentanţii operatorului român de trafic aerian.

ROMATSA a insistat că nu este debitorul obligației pentru care a fost instituită poprirea, aceasta vizând statul român. Administrația a sesizat autoritățile și a început demersurile necesare în instanțele belgiene.

„Subliniem că ROMATSA nu este debitorul obligaţiei care a generat măsura de poprire - aceasta priveşte statul român. Regia a sesizat formal autorităţile competente şi a demarat, prin avocaţi belgieni în calitate de intervenient, procedurile legale de contestare a măsurii în faţa instanţelor din Belgia. Soluţionarea cu celeritate a situaţiei, la nivelul autorităţilor statului, este esenţială pentru menţinerea neîntreruptă a serviciilor de navigaţie aeriană", au mai transmis reprezentanţii ROMATSA, pentru sursa citată.

Conducerea administrației a arătat de la început că notificarea reprezintă o etapă procedurală dintr-o executare silită îndreptată împotriva statului român, nu împotriva operatorului de trafic aerian. Este pentru a treia oară când ROMATSA ajunge într-o asemenea situație prin mecanismul de colectare gestionat de Eurocontrol.

Cazuri similare au mai existat în anii 2015 și 2019, în dosarele deschise de frații Viorel și Ioan Micula împotriva statului român. Pentru soluționarea actualei situații, compania a contactat casa de avocatură din Belgia care a reprezentat instituția și în precedentele cazuri. Avocații analizează variantele juridice disponibile, inclusiv posibilitatea suspendării executării măsurii.

La începutul lunii aprilie, o instanță belgiană a obligat Polonia și România să preia vaccinuri împotriva COVID-19, produse de compania americană Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, respectiv 2,2 miliarde de dolari. Potrivit comunicatului transmis de instanță, România trebuie să achite aproximativ 600 de milioane de euro.

Cu două zile înainte de decizia privind blocarea veniturilor, problemele ROMATSA au fost analizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Curtea de Apel București suspendase pentru 30 de zile Certificatul de furnizor de navigație aeriană al administrației. În urma acestei decizii, membrii CSAT au stabilit că Guvernul, prin instituțiile cu atribuții în domeniu, trebuie să identifice soluții pentru continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru asigurarea securității spațiului aerian.

CSAT a anunțat că o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar crea o vulnerabilitate sistemică majoră pentru securitatea națională. O asemenea situație ar afecta imediat supravegherea integrată a spațiului aerian și ar putea perturba misiunile tactice sau logistice desfășurate de NATO pe flancul estic.

„În luna februarie 2026, Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigaţie aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic", se arăta în comunicatul CSAT.

Hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București nu este definitivă și nici executorie.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri, 17 iulie, într-o conferință de presă, că una dintre soluțiile analizate este preluarea activității de dirijare a spațiului aerian de către structurile militare din cadrul ministerului.

„Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecţie şi s-au considerat nedreptăţiţi. Şi pedeapsa în prima instanţă pentru ROMATSA a fost suspendarea licenţei, dar nu este definitivă. Şi discuţiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activităţi de dirijare a spaţiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuţie este cea care a apărut acum o săptămână, şi anume cu oprirea sumelor de bani, că şi aici e o confuzie. Am văzut multe titluri că s-au blocat conturile ROMATSA. Nu, nu s-au blocat conturile ROMATSA. S-a blocat intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, e semnificativă", a afirmat Miruţă.

Ministrul a spus că autoritățile analizează varianta preluării serviciului de dirijare de către Ministerul Apărării, în cazul în care activitatea ROMATSA nu va mai putea continua.

„Aici nu este ceva ce este vina Romatsa. Dacă pentru prima e chestiune în justiţie şi dacă i-au nedreptăţit pe acei candidaţi sau nu, va decide justiţia. Şi ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor şi dacă luăm la Ministerul Apărării o problemă, că nu mai vin banii de la Eurocontrol. Acolo este o chestiune care se desfăşoară sub coordonarea Ministerului de Finanţe, care este reprezentantul statului român în disputa respectivă. Suma de bani, revendicarea sumei de bani a fost contestată de cei de la Romatsa, însă contestaţia executării nu este cu decizie de la depunerea contestaţiei de suspendare a executării", a transmis Miruţă.

Întrebat din ce surse ar putea fi finanțată ROMATSA, Radu Miruță a răspuns că dirijarea spațiului aerian reprezintă o activitate indispensabilă și trebuie tratată drept o prioritate în distribuirea banilor de la buget.