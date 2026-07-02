ROMATSA a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea unei popriri asigurătorii-executorii asupra sumelor colectate pentru serviciile de navigație aeriană, în cadrul unei proceduri de executare silită deschise de compania Pfizer România împotriva statului român. Regia precizează că nu este parte în litigiu, însă veniturile sale sunt vizate prin mecanismul de colectare administrat de organizația europeană.

Potrivit unui comunicat al companiei, măsura a fost instituită la 30 iunie 2026 și vizează o creanță în valoare de 3.419.721.100,56 RON (principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 EUR.

„ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3.419.721.100,56 RON (principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 EUR. Notificarea transmisă de EUROCONTROL vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit, conform procedurilor legale aplicabile, şi priveşte sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută”, transmite compania.

Conform procedurii, EUROCONTROL trebuie să declare, în termen de 15 zile, sumele datorate statului român și să le indisponibilizeze temporar până la soluționarea litigiului. ROMATSA subliniază că nu are calitatea de parte în procesul dintre Pfizer și statul român.

„Notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care priveşte statul, nu regia, ale cărei venituri sunt însă afectate. Este a treia situaţie de acest tip cu care se confruntă ROMATSA prin intermediul mecanismului de colectare administrat de EUROCONTROL, după precedentele înregistrate în cauza Micula, în anii 2015 şi 2019. În acest context, ROMATSA a demarat de îndată toate măsurile necesare pentru protejarea intereselor instituţiei şi pentru clarificarea implicaţiilor juridice şi operaţionale ale acestei notificări”, arată instituția.

Regia anunță că a apelat la aceeași casă de avocatură din Belgia care a reprezentat-o în cazurile anterioare, pentru a analiza posibilitățile legale, inclusiv suspendarea executării. Totodată, Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor au fost informate, iar în perioada următoare este programată o reuniune tehnică cu reprezentanții EUROCONTROL – Central Route Charges Office (CRCO).

ROMATSA dă asigurări că activitatea operațională nu este afectată.

„În prezent sunt analizate toate consecinţele juridice şi financiare ale acestei situaţii, împreună cu autorităţile competente şi cu asistenţa juridică de specialitate. În acest moment, serviciile de navigaţie aeriană furnizate de ROMATSA se desfăşoară în condiţii normale, fără niciun impact asupra siguranţei, continuităţii sau calităţii serviciilor de trafic aerian. ROMATSA va reveni cu informaţii suplimentare pe măsură ce situaţia va înregistra evoluţii relevante”, se mai arată în comunicat.

La începutul lunii aprilie, o instanță din Belgia a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri anti-COVID produsă de Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, România având de achitat aproximativ 600 de milioane de euro.