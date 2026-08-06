Comisia pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale din Senatul Statelor Unite a aprobat o sesizare prin care fostul consilier medical al guvernului american, Anthony Fauci, este acuzat de sfidarea Congresului, la doar o săptămână după audierea sa privind gestionarea pandemiei de COVID-19, potrivit agenției Reuters.

Demersul, inițiat de senatorul republican Rand Paul, deschide o nouă etapă într-un conflict politic și juridic care durează de mai mulți ani.

Hotărârea comisiei nu înseamnă automat declanșarea unei urmăriri penale, însă poate conduce la noi proceduri în Congres și, eventual, la implicarea Departamentului Justiției.

Cazul atrage atenția deoarece îl vizează pe unul dintre cei mai cunoscuți oficiali americani din perioada pandemiei și readuce în prim-plan disputele privind răspunsul autorităților la criza sanitară.

Anthony Fauci, fost director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), a fost audiat în fața comisiei senatoriale pentru a răspunde întrebărilor legate de deciziile luate în timpul pandemiei de COVID-19.

În timpul audierii, acesta a invocat de peste 100 de ori dreptul constituțional oferit de Amendamentul al Cincilea al Constituției SUA, care permite unei persoane să refuze să răspundă la întrebări dacă declarațiile sale ar putea fi folosite împotriva sa într-un proces penal.

„Singurul motiv pentru care mă cheamă în fața acestei comisii este acela de a mă determina să spun ceva, orice, care ar putea justifica promisiunile sale publice repetate că voi ajunge, în cuvintele sale, «în spatele gratiilor»”, a declarat fostul oficial american în fața senatorilor.

Senatorul republican Rand Paul, președintele Comisiei pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale, susține că Anthony Fauci nu mai putea invoca în mod legitim protecția oferită de Amendamentul al Cincilea.

Argumentul senatorului se bazează pe faptul că fostul președinte Joe Biden i-a acordat lui Fauci, în ianuarie 2025, o grațiere preventivă.

Potrivit lui Rand Paul, această măsură ar elimina riscul autoincriminării, motiv pentru care fostul oficial ar fi fost obligat să răspundă întrebărilor adresate de senatori.

Grațierea acordată de Joe Biden a fost justificată la acel moment prin dorința de a-l proteja pe Fauci de eventuale anchete considerate de administrația democrată drept motivate politic și lipsite de temei.

Pentru ca sesizarea privind sfidarea Congresului să producă efecte în procedura legislativă obișnuită, aceasta ar trebui aprobată și de întregul Senat al Statelor Unite.

O astfel de decizie ar necesita o majoritate de 60 de voturi, ceea ce ar presupune și sprijinul unui număr de senatori democrați, un scenariu considerat dificil în actualul context politic.

Rand Paul a declarat însă că intenționează să transmită direct sesizarea către Departamentul Justiției, susținând că un vot în plenul Senatului ar putea să nu fie necesar pentru continuarea demersului.

Anthony Fauci a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri publice din Statele Unite în perioada pandemiei, coordonând răspunsul autorităților sanitare în calitate de director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase.

În același timp, el a fost ținta criticilor venite din partea președintelui Donald Trump și a numeroși lideri conservatori, care l-au acuzat pentru recomandările privind purtarea măștilor, distanțarea socială, restricțiile sanitare și campania de vaccinare împotriva COVID-19.

Evoluția acestui caz va depinde de deciziile Senatului și ale Departamentului Justiției, iar disputa juridică și politică privind rolul lui Anthony Fauci în gestionarea pandemiei rămâne departe de a fi încheiată.