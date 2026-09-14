O avocată din cadrul Baroului București a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce procurorii susțin că nu ar fi declarat venituri de 652.838,31 lei obținute din prestarea unor servicii avocațiale. Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, iar anchetatorii estimează prejudiciul adus bugetului de stat la 122.747 de lei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, cercetările au fost finalizate, iar procurorul de caz a dispus, la 10 septembrie 2026, trimiterea în judecată a avocatei. Cauza vizează șapte acte materiale de evaziune fiscală, iar faptele cercetate se referă la veniturile realizate în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 mai 2023.

Anchetatorii susțin că, în perioada 31 iulie 2018 – 25 mai 2024, inculpata ar fi omis să evidențieze în declarațiile fiscale veniturile obținute din activitatea de avocat.

Suma indicată în dosar este de 652.838,31 lei. Potrivit procurorilor, neînregistrarea acestor venituri ar fi avut ca scop evitarea îndeplinirii obligațiilor fiscale aferente.

În urma acestei conduite, prejudiciul calculat de anchetatori pentru bugetul consolidat al statului este de 122.747 de lei. Suma reprezintă, potrivit Parchetului, obligații fiscale principale și accesorii datorate conform legii.

În timpul urmăririi penale, procurorii au dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea eventualului prejudiciu.

Acestea vizează bunuri mobile și imobile aparținând inculpatei, precum și sume de bani existente în conturile bancare deschise pe numele acesteia. Valoarea măsurilor este stabilită până la concurența sumei de 122.747 de lei, considerată valoarea probabilă a pagubei.

Procurorii au solicitat instanței sesizate prin rechizitoriu menținerea acestor măsuri pe parcursul procedurilor judiciare.

Trimiterea în judecată marchează încheierea urmăririi penale și sesizarea instanței competente. În această etapă, acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate de instanță.

Faptul că o persoană a fost trimisă în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Răspunderea penală va fi stabilită în urma procedurilor judiciare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Potrivit informațiilor comunicate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și relatate de News.ro, cauza privește exclusiv acuzația de evaziune fiscală în formă continuată, pentru cele șapte acte materiale menționate în dosar.

Dosarul urmează să fie soluționat de instanță, care va analiza probele administrate în cursul urmăririi penale și susținerile părților. În paralel, măsurile asigurătorii dispuse pentru recuperarea prejudiciului vor putea fi analizate de judecător, conform procedurilor aplicabile.

Pentru moment, informațiile publice despre caz provin din comunicarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, iar acuzațiile prezentate în dosar reprezintă susținerile procurorilor care urmează să fie evaluate de instanță.