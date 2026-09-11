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Grațiela Gavrilescu îi cere premierului să oprească presiunile unui oficial asupra justiției

Grațiela Gavrilescu îi cere premierului să oprească presiunile unui oficial asupra justițieiSursa: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un conflict cu implicații instituționale majore izbucnește la nivelul Guvernului. Deputatul Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, îi cere premierului Ilie Bolojan să intervină după declarațiile secretarului general al Guvernului, Dan Reșitnec.

Grațiela Gavrilescu, interpelare adresată șefului Executivului

Într-o interpelare adresată șefului Executivului, Grațiela Gavrilescu susține că înaltul oficial ar fi atacat public PUSL pentru că și-a exercitat dreptul legal de a se adresa instanțelor în problema prelungirii contractului de închiriere a sediului partidului.

Mai mult, Dan Reșitnec ar fi pus sub semnul întrebării imparțialitatea unor hotărâri ale Curții de Apel București, sugerând posibile influențe politice și folosind expresii jignitoare la adresa formațiunii parlamentare.

PUSL: Asemenea afirmații capătă o gravitate excepțională atunci când provin chiar de la conducerea Secretariatului General al Guvernului

Președintele BEX al PUSL avertizează că asemenea afirmații capătă o gravitate excepțională atunci când provin chiar de la conducerea Secretariatului General al Guvernului, instituție care reprezintă Executivul în fața instanțelor și trebuie să garanteze legalitatea actului de guvernare.

Grațiela Gavrilescu îi solicită premierului să spună clar dacă declarațiile lui Dan Reșitnec reprezintă poziția Guvernului și să precizeze ce măsuri va lua pentru protejarea independenței justiției, a separației puterilor în stat și a dreptului partidelor de a apela la instanțe.

Grațiela Gavrilescu: Un înalt funcționar al statului are obligația de a respecta legea

„România nu poate fi guvernată prin jigniri, presiuni politice și atacuri la adresa justiției. Un înalt funcționar al statului are obligația de a respecta legea, instituțiile și principiile democratice”, transmite Grațiela Gavrilescu.

Interpelarea deschide o problemă pe care premierul nu o mai poate evita: va sancționa derapajul propriului oficial sau va permite ca tăcerea Guvernului să fie interpretată drept susținere?

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