Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a fost exclus din Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), alături de mai mulți consilieri generali și locali, potrivit unui comunicat transmis de formațiunea politică. Decizia a fost anunțată marți, 16 iunie. Conducerea partidului susține că măsura a fost aprobată în ședința Biroului Executiv desfășurată pe 8 iunie, cu votul unanim al membrilor prezenți.

Potrivit PUSL, excluderile au venit în urma unei analize interne privind activitatea persoanelor vizate. La scurt timp după apariția informațiilor, Biroul de Presă al Primăriei Sectorului 5 a transmis un punct de vedere din partea edilului, care a afirmat că nu a fost informat oficial despre această hotărâre.

„În urma apariției acestor informații, am aflat din spațiul public că, odată cu retragerea sprijinului, a venit la pachet și excluderea din partid. De ce m-au exclus? Motivele le știu doar ei, dar bănuiesc că au fost deranjați de faptul că am ales să rămân alături de cei care mi-au acordat un vot de încredere. Oamenii m-au votat să fiu prezent pe teren zi de zi, acolo unde ne întâlnim mereu”, a arătat Vlad Popescu Piedone.

Primarul Sectorului 5 a declarat că prioritatea sa a rămas activitatea din comunitate și relația directă cu cetățenii care l-au ales.

„Stimați cetățeni ai Sectorului 5, de la începutul acestui mandat, singurii mei «colegi de partid» ați fost dumneavoastră! Dezvoltarea acestui sector se face pe stradă, pe șantiere și, mai ales, în mijlocul oamenilor.

Această excludere îmi permite să fiu mai prezent ca niciodată pe stradă, acolo unde oamenii sunt cei mai importanți. Partidul a decis că nu mai are loc de mine? E în regulă. Istoria ne învață că o barcă se scufundă după ce arunci peste bord singurul om care știa să vâslească.

Rămân același Vlad Popescu Piedone: independent de interese. Ne vedem în continuare pe teren, acolo unde rezultatele se văd cu ochiul liber. Foștilor colegi le mulțumesc pentru libertatea pe care mi-au acordat-o”, a declarat acesta.

În comunicatul oficial, PUSL arată că retragerea sprijinului politic și excluderea îi vizează atât pe Vlad Popescu Piedone, cât și pe mai mulți consilieri generali ai Municipiului București și consilieri locali ai Sectorului 5.

Reprezentanții partidului afirmă că măsura a fost adoptată după ce persoanele vizate nu și-ar fi îndeplinit obligațiile statutare și nu ar fi participat la activitățile formațiunii.

„Măsura a fost adoptată în conformitate cu prevederile Statutului PUSL, în urma analizei activității acestora și a constatării unor încălcări repetate ale obligațiilor statutare, a lipsei de implicare în activitatea partidului și a neparticipării la activitățile și convocările oficiale ale formațiunii. Persoanele vizate au fost convocate oficial pentru a-și prezenta punctul de vedere, însă nu s-au prezentat la întâlnirile stabilite de conducerea partidului”, se arată în comunicatul PUSL.

La rândul său, președintele PUSL București, Daniel Florea, a declarat că organizația va continua procesul de reorganizare și va miza pe membri care respectă regulile interne ale partidului.

„Este o decizie statutară, adoptată în unanimitate, după ce persoanele vizate au ignorat în mod repetat obligațiile asumate și convocările oficiale ale partidului. PUSL București va fi reprezentat doar de oameni care respectă valorile partidului și care lucrează în interesul cetățenilor. Nu ne interesează conflictele, orgoliile și jocurile de culise. Ne interesează construcția unei echipe puternice, credibile și performante pentru București. Organizația PUSL București se află în plin proces de reconstrucție, iar obiectivul nostru este clar: o echipă unită, fără agende ascunse, și un scor de minimum 10% la următoarele alegeri locale.”, a declarat Daniel Florea.