Daniel Florea preia conducerea PUSL București și anunță reconstrucția organizației: Răul trebuie eliminat de la rădăcină

Daniel Florea a fost numit lider al filialei București a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), în urma unei decizii a Biroului Executiv al partidului. Schimbarea vine într-un moment tensionat, marcat de nemulțumiri tot mai mari ale bucureștenilor față de modul în care este administrată Capitala.

Avocat de profesie, Daniel Florea are experiență atât în administrația publică, cât și în activitatea parlamentară. El a ocupat funcția de deputat în Parlamentul României, implicându-se în Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și în structuri dedicate revizuirii constituționale și cooperării internaționale.

Între 2016 și 2020, a fost primar al Sectorului 5, gestionând una dintre cele mai complexe unități administrativ-teritoriale din București.

Preluarea conducerii PUSL București vine cu un mesaj clar și o diagnoză dură asupra situației Capitalei. Daniel Florea susține că problemele actuale sunt generate de diferența dintre promisiunile electorale și realitatea din teren, precum și de blocajele administrative care afectează viața locuitorilor.

„Contextul politic, social și economic al României este extrem de tensionat. Iar Capitala traversează o criză fără precedent. Nemulțumirea bucureștenilor este profundă, pentru că, dincolo de promisiunile electorale, în realitate primesc doar blocaje administrative, jocuri de culise, abuzuri și sfidare. Această situație trebuie schimbată. Răul trebuie eliminat de la rădăcină”, a afirmat Daniel Florea.

În noua formulă, PUSL intenționează să implementeze un program concret pentru rezolvarea problemelor reale ale Bucureștiului. Reconstrucția organizației din Capitală reprezintă o prioritate, vizând atât structura internă, cât și mesajul politic, anunță conducerea.

Potrivit sursei, obiectivul este atingerea unui scor de minimum 10% la alegerile locale din 2028. În acest sens, strategia propusă de noua conducere se concentrează pe consolidarea unei echipe credibile, apropiate de cetățeni și capabile să ofere alternative reale la actuala administrație.

Odată cu această schimbare, conducerea anunță că PUSL ar urma să devină un jucător important în politica Bucureștiului, punând accent pe experiență administrativă, mesaj clar și soluții concrete pentru depășirea blocajelor existente.

