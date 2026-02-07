Congresul PUSL inițiază Alianța Binelui Comun, o amplă mișcare națională pentru apărarea interesului public

Congresul Național al Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), desfășurat vineri, 6 februarie, la Ploiești, a reunit sute de delegați din întreaga țară și a marcat un moment de referință în viața politică românească, prin inițierea Alianței Binelui Comun, o amplă mișcare națională menită să coaguleze forțele societății românești în jurul interesului public și al luptei împotriva abuzurilor de putere.

În cadrul congresului au fost alese noile structuri de conducere ale partidului, prin votul largii majorități a delegaților. Astfel, Codruț Sereș, fost ministru al Economiei și senator, a fost ales secretar general al PUSL, Grațiela Gavrilescu, deputat PUSL, a fost desemnată președinte al Biroului Executiv, Maria Grapini, europarlamentar, a fost aleasă președinte al Biroului Permanent Național, Lorena Iordache a preluat funcția de președinte al Forumului Umanist, iar Lavinia Șandru a fost aleasă președinte al Biroului Central pentru Strategie și Comunicare.

Prin această formulă, PUSL își reconfirmă statutul de unic partid din România cu o structură de conducere colegială, în care se regăsesc europarlamentari, parlamentari și foști miniștri, iar deciziile sunt luate prin consens.

Tot în cadrul congresului, delegații au adoptat în unanimitate o rezoluție politică prin care sunt puse bazele Alianței Binelui Comun, concepută ca o Forță a Binelui pentru România, menită să reunească personalități din domenii diverse, sindicate, patronate, ONG-uri civice și alte structuri reprezentative ale societății civile, care să acționeze împreună împotriva abuzurilor și în sprijinul cetățenilor.

Alianța Binelui Comun este definită ca o mișcare națională deschisă, care reunește, pe baze egale, cetățeni activi și profesioniști, personalități reputate din domenii esențiale – cultură, sănătate, educație, cercetare –, specialiști din administrație și economie, asociații și organizații civice care militează pentru interesele legitime ale tuturor categoriilor socio-profesionale, precum și mișcări politice care aderă transparent la un set de valori și principii fundamentale pentru progresul României.

Rezoluția adoptată stabilește ca principii fundamentale ale Alianței Binelui Comun:

• stoparea abuzurilor de putere împotriva cetățenilor României, indiferent dacă acestea provin din administrație, sistemul de sănătate, educație sau politică; • susținerea concretă și prioritară a clasei de mijloc, element esențial pentru prosperitatea României și pentru coeziunea socială; • promovarea identității naționale, cu respect pentru istorie și responsabilitate pentru viitor.

PUSL reafirmă, totodată, faptul că România este membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, partener strategic al Statelor Unite și membru esențial al NATO, iar interesele țării trebuie susținute și promovate cu inteligență, rigoare și mândrie națională, fără populism și fără excese demagogice.

Prin inițierea Alianței Binelui Comun și deciziile adoptate la acest congres, PUSL își reafirmă angajamentul pentru apărarea intereselor fundamentale ale României, pentru refacerea coeziunii sociale, identificarea și aplicarea unor soluții economice concrete și oprirea abuzurilor de putere, sub semnul Demnității, Onoarei și Curajului.