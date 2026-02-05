Oana Gheorgiu anunță reforme dure în companiile de stat. Termene limită pentru TAROM, CFR și Metrorex

Vicepremierul Oana Gheorgiu a anunțat că statul român trebuie să finalizeze până la 31 august planuri de restructurare avansate pentru cel puțin trei companii majore, parte a unui demers mai amplu care vizează toate societățile aflate pe lista publică a guvernului. „Cel puțin trei dintre companii trebuie să fie într-un proces avansat de restructurare la 31 august, astfel încât să ne îndeplinim jalonul. Toate companiile de pe listă (lista este publică) vor intra în acest proces. Nu va fi niciuna lăsată în urmă”, a declarat Oana Gheorgiu pentru Economedia.

Potrivit vicepremierului, procesul pornește cu un proiect-pilot care cuprinde 22 de companii aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, Ministerului Energiei și Ministerului Economiei.

În zona Transporturilor, sunt vizate mai multe entități din grupul CFR, inclusiv societăți aflate în faliment sau lichidare, alături de TAROM și Metrorex. În sectorul energetic, procesul include ELCEN și alte companii, iar în domeniul minier sunt analizate societăți precum Remin și Minvest.

„Toate vor fi analizate. Cu toate se va parcurge acest proces de reașezare și restructurare. Fiecare companie va fi analizată în parte și, în funcție de rezultatele analizei, se va contura viitorul restructurării”, a explicat vicepremierul.

Întrebată unde se concentrează cele mai mari pierderi din companiile de stat, Oana Gheorgiu a precizat că analiza detaliată este realizată în prezent de AMEPIP și nu a avansat date concrete. Ea a subliniat însă că, în multe cazuri, presiunea financiară vine din zona cheltuielilor salariale, nu neapărat din nivelul salariilor, ci din raportul dezechilibrat dintre personalul operațional și cel TESA, precum și din veniturile insuficiente.

„În unele companii este nevoie de reașezare, de reechilibrare a personalului. Obiectivul reformei nu este concedierea oamenilor, ci eficientizarea activității și creșterea veniturilor. Analizăm totul din perspectiva îmbunătățirii felului în care se întâmplă lucrurile, nu a concedierilor”, a subliniat vicepremierul.

Vicepremierul a insistat că problemele de performanță nu pot fi puse în seama angajaților, ci a conducerii defectuoase.

„Dacă oamenii își primesc salariile degeaba, vina este a managementului, nu a angajaților. Este rolul consiliului de administrație să identifice aceste probleme. Calitatea membrilor consiliului și a directorului arată dacă o companie are șanse să funcționeze eficient sau nu. Cu un consiliu slab, nicio companie nu va performa. Datele statistice și practicile altor țări confirmă acest lucru.”

Oana Gheorgiu a explicat că guvernanța corporativă presupune respectarea strictă a atribuțiilor, iar consiliile de administrație pot face diferența dintre o companie funcțională și una blocată, dacă sunt tratate ca instrumente reale de decizie, nu doar ca structuri formale.

„Învățăm acum împreună cu toată lumea că, pentru ca o companie de stat să funcționeze, calitatea guvernanței și a managementului este esențială. Aceasta este cheia succesului restructurării și a eficientizării activității”, a afirmat vicepremierul.

Oana Gheorgiu a precizat că, din cele aproximativ 1.300 de companii de stat, doar o parte ar putea fi închise, chiar dacă multe sunt pe pierdere de ani de zile. Decizia de închidere va fi luată exclusiv în cazurile de faliment, lichidare sau insolvență, atunci când nu mai există perspective economice sau juridice de redresare.

Ca exemplu, vicepremierul a indicat CFR Marfă și alte firme din zona feroviară, unde există probleme legate de patrimoniu sau de active neutilizabile. Unele societăți dețin echipamente vechi, precum locomotive care ar trebui să ajungă în muzee, dar care generează costuri mari și nu pot fi valorificate.

În cazul TAROM, Oana Gheorgiu a arătat că planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană nu a fost aplicat integral, deși acesta includea și modernizarea flotei. Planul ajunge la final în acest an, iar analiza AMEPIP va stabili direcția următoare, vicepremierul subliniind că operatorul aerian nu va fi lichidat.

„Cred că TAROM are nevoie de un partener care să ajute compania să facă performanță, posibil printr-un parteneriat public-privat sau cu un alt operator. Statul român a tot încercat diverse soluții, dar dacă nu schimbăm nimic, compania riscă să dispară. Ne dorim ca TAROM să reziste”, a spus Gheorgiu.

În ceea ce privește Metrorex, aceasta a subliniat caracterul strategic al companiei, care va rămâne subvenționată. Autoritățile vor analiza însă ponderea subvenției în cheltuielile totale și vor căuta soluții pentru creșterea veniturilor proprii, inclusiv prin investiții în infrastructură și digitalizare, cu obiectivul de a crește eficiența și de a îmbunătăți condițiile de muncă, fără a afecta serviciul public.