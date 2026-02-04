Exclusiv. Viitor incert pentru TAROM și CFR Marfă în cadrul reformei companiilor de stat

Guvernul României a demarat un proces complex de reformă a companiilor de stat în efortul de a reduce povara pierderilor asupra bugetului și de a îmbunătăți guvernanța corporativă. România are peste 1.500 de companii de stat, dintre care 230 la nivel central și restul sub autoritățile locale, iar 83 dintre entitățile centrale concentrează cele mai mari pierderi istorice, estimate la aproximativ 14 miliarde lei.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că până în august 2026 trebuie elaborate planuri de restructurare pentru cel puțin trei dintre companiile vizate, iar până la 31 martie 2026 interimarii din consiliile de administrație trebuie înlocuiți prin selecții transparente.

În această schemă sunt incluse și companii de transport importante precum TAROMși companii feroviare, fiind considerate prioritare în listă.

În 2025, TAROM a continuat să primească fonduri publice, solicitând o nouă tranșă de ajutor de stat în valoare de 114 milioane lei pentru a-și susține lichiditatea și a continua restructurarea conform planului aprobat de Comisia Europeană, ceea ce arată dependența companiei de resursele bugetare.

Deși au existat perioade în care TAROM a raportat rezultate financiare pozitive, acestea au fost evaluate de autorități ca atipice și nu suficiente pentru a garanta viabilitatea fără reforme de substanță. Vicepremierul a spus explicit că, deși profitul a apărut contabil, acesta nu a pornit din activitatea de bază și trebuie aplicate standarde clare de guvernanță și eficiență.

Experți economici atrag atenția că reformarea TAROM este esențială pentru stabilitatea bugetară în 2026. Analistul economic Sorin Dinu a avertizat că pierderile companiilor de stat sunt extrem de ridicate, companii precum CFR Marfă, CFR Călători și TAROM cumulând doar ele pierderi de peste 11 miliarde de lei în ultimii ani, și că, fără criterii stricte de performanță și reforme autentice, situația nu se va schimba. În opinia sa, problema fundamentală este ruptura dintre practica economică privată și modul de operare al companiilor de stat, ceea ce face necesare schimbări profunde în 2026.

În ceea ce privește privatizarea sau implicarea capitalului privat în TAROM, discuțiile sunt tensionate. Unii experți susțin că listarea la bursă sau atragerea de investitori ar putea transforma compania într-un actor eficient pe piață, liberând resurse bugetare și stimulând performanța. Suportul legislativ propus în 2026 include modificări la guvernanța corporativă pentru astfel de operațiuni.

Pentru CFR Marfă, anul 2025 a confirmat declinul financiar: compania și-a estimat pierderi de circa 4 milioane lei, iar veniturile totale planificate pentru 2025 erau de aproximativ 820,16 milioane lei.

Dincolo de cifrele anuale, problema structurală este mult mai profundă: datoriile restante ale CFR Marfă sunt estimate la peste 3,11 miliarde lei, iar societatea s-a aflat în procedură de concordat preventiv până în martie 2025, pregătindu-se pentru procedura de insolvență în cursul anului.

Procesul de transformare a CFR Marfă implică lichidarea sau reorganizarea acestei entități, înlocuită treptat cu o nouă companie de stat, Carpatica Feroviar, care preia o parte din active și angajați și își propune să atingă o cifră de afaceri de minim 700 milioane lei în 2026 și o cotă de piață de aproximativ 30%.

Unii analiști economici subliniază însă riscuri în această tranziție: dacă Carpatica Feroviar nu adoptă practici sustenabile, reforma riscă să repete greșelile trecutului, iar operatorii privați cer transparență în procesul de transfer de active și resurse pentru a evita distorsionarea concurenței pe piața feroviară de marfă.

Economiștii estimează că 2026 va fi un an critic pentru reforma companiilor de stat, punând în aplicare angajamentele legate de PNRR și standardele de guvernanță corporativă cerute de UE. În opinia specialiștilor, fără criterii stricte de performanță, transparență și selecție profesională a conducerilor, companiile problematice vor continua să genereze pierderi semnificative pentru buget și vor afecta perspectivele creșterii economice generale.

În 2026, viitorul TAROM și CFR Marfă depinde de succesul reformelor instituționale și economice planificate de Guvern. TAROM trebuie să treacă de faza dependenței de ajutoare de stat spre o guvernanță performantă, în timp ce CFR Marfă va continua procesul de insolvență și reorganizare sub noua structură Carpatica Feroviar. Comentariile economiștilor sugerează că fără schimbări reale de management și modele de afaceri orientate spre profit, reformele riscă să fie doar cosmetice.