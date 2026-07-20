Din cuprinsul articolului Lavinia Șandru cere demiteri după scandalul celor 170 de milioane de euro

Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL, solicită demiterea celor responsabili și declanșarea unei anchete administrative după ce Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a ratat un proiect european de aproximativ 170 de milioane de euro, destinat sprijinirii a peste 20.000 de tineri în găsirea unui loc de muncă.

Proiectul a fost respins la evaluare, deși ANOFM a fost singurul solicitant înscris în competiție. Pentru PUSL, acest eșec demonstrează un nivel inacceptabil de neglijență administrativă și lipsă de responsabilitate în gestionarea fondurilor europene.

În timp ce Ministerul Muncii și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene își pasează reciproc responsabilitatea, PUSL cere ca cei care au gestionat dosarul să răspundă pentru pierderea unei finanțări care ar fi putut oferi o șansă reală la angajare pentru zeci de mii de tineri.

„Nu poți explica românilor cum pierzi un proiect de 170 de milioane de euro într-o competiție în care ai fost singur. Cine a greșit trebuie să răspundă. Cerem o anchetă completă, asumare și demiteri acolo unde există vinovăție. Tinerii României nu trebuie să plătească prețul incompetenței administrației”, a declarat Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL.