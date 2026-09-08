Tribunalul București a anulat hotărârea Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai (UBB) prin care fuseseră constatate probleme de citare și un procent de similitudine de 2,95% în teza de doctorat a lui Lucian Bode. Decizia, pronunțată la 2 iunie 2025 și motivată ulterior, se adaugă unei hotărâri a Consiliului Național de Etică din 2023, care a stabilit că teza nu este plagiată.

Fostul ministru de Interne a făcut publică motivarea instanței și a susținut că acuzațiile au fost folosite într-o confruntare politică. Profesorul Radu Carp, membru al comisiei care a evaluat teza, a declarat, la rândul său, că instanța a confirmat argumentele pe care le-a prezentat încă de la începutul scandalului.

Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse.ro, Tribunalul București a stabilit că hotărârea Comisiei de Etică a UBB este ilegală și a dispus anularea acesteia, precum și a actelor subsecvente. Decizia a fost pronunțată în 2025, după mai multe amânări.

În motivarea prezentată de Bode, instanța ar fi reținut că organismul universitar nu avea competența de a interveni în cazul unei persoane care nu mai era doctorand sau angajat al universității. Totodată, instanța ar fi considerat că respectiva comisie s-a substituit ilegal Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Un alt moment important al cazului a fost decizia din 18 mai 2023 a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI). Potrivit lui Lucian Bode, consiliul a stabilit, cu 18 voturi „pentru” și o abținere, că teza de doctorat publicată ulterior la o editură nu este plagiată.

În cazul analizat de Tribunalul București, obiectul procesului a fost legalitatea hotărârii Comisiei de Etică a UBB. Decizia instanței nu trebuie confundată cu o nouă evaluare academică a tezei, ci privește actul administrativ contestat de autor.

Acuzațiile au apărut la sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023, când teza de doctorat susținută de Lucian Bode la UBB în 2018 a fost analizată public. În urma unei sesizări, Comisia de Etică a universității a constatat „grave erori de citare” și un procent de similitudine de 2,95%.

Ulterior, jurnalista Emilia Șercan a publicat o analiză în care a susținut că teza conține plagiat în proporție de 18,1%. Bode a contestat concluziile și a susținut că evaluarea publică a fost parte a unei acțiuni politice îndreptate împotriva sa.

În declarațiile acordate Știripesurse.ro, Lucian Bode a afirmat că scopul atacurilor ar fi fost îndepărtarea sa din funcția de ministru de Interne și din cea de secretar general al PNL, înaintea alegerilor din 2024. El a legat momentul apariției anchetei de negocierile privind aderarea României la Spațiul Schengen.

„Ei au făcut un Kompromat cap coadă, cu oameni politici aliniați, cu mass media afiliată și cu oameni din instituțiile de învățământ”, a declarat fostul ministru. Afirmația reprezintă poziția sa în legătură cu modul în care a fost tratat cazul.

Bode a mai spus că a ales să nu acționeze în instanță împotriva universității la începutul scandalului, preferând să transmită o erată către editură. Ulterior, a contestat în justiție hotărârea Comisiei de Etică a UBB.

Radu Carp, profesor care a făcut parte din comisia de susținere a tezei, a declarat că, la momentul evaluării, nu a avut la dispoziție un raport de similitudine, ci doar informația că lucrarea respecta standardul instituției. El a susținut că teza fusese evaluată și de alte organisme academice înainte de a fi validată.

Profesorul a afirmat că decizia Tribunalului București confirmă faptul că instituția care a organizat susținerea tezei trebuia să fie mai atentă și că membrii comisiei de evaluare nu aveau toate documentele necesare pentru o analiză completă.

Cazul Lucian Bode a generat dezbateri publice despre verificarea tezelor de doctorat, competențele organismelor de etică și rolul presei în investigarea plagiatului.

Decizia Tribunalului București și hotărârea Consiliului Național de Etică sunt favorabile fostului ministru, însă controversa publică a rămas una dintre cele mai discutate în mediul universitar și politic românesc.