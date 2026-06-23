Europarlamentarul Gheorghe Falcă, președintele PNL Arad, a anunțat oficial că prima ședință a Biroului Permanent Național (BPN) va marca declanșarea procedurilor de excludere din partid pentru liderii care au negociat formarea unui nou Guvern alături de Veștea.

Scenariul aplicării unor sancțiuni vine ca reacție directă la deciziile adoptate în Congresul Extraordinar de duminică. Atunci, liberalii au votat două rezoluții: una care penalizează coabitarea cu social-democrații și o a doua prin care se solicită demisia din PNL a liderilor Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

Conducerea executivă a liberalilor dorește o rezolvare rapidă a situației interne, fiind de așteptat ca forul de conducere să voteze măsuri ferme împotriva aripii care a susținut proiectul guvernamental alături de opoziție.

„În primul BPN încep procedurile de aplicare a sancţiunilor, conform Statutului PNL. Şedinţa ar putea avea loc chiar astăzi. Astăzi, trădătorii sunt la vedere. Trădător nu este cel care are o altă opinie, trădător este cel care spune una şi face alta. Cel care cere încredere, dar lucrează împotriva propriilor colegi”, a declarat Gheorghe Falcă.

Liderul PNL Arad a mai spus că tentativa de instalare a Guvernului Veștea, prin nerespectarea deciziilor oficiale ale partidului, lasă loc unei singure măsuri statutare clare, și anume excluderea din partid a celor implicați.

Deciziile de la sfârșitul săptămânii trecute au stabilit un precedent în partid. Rezoluția adoptată duminică prevede explicit că orice asociere politică sau participare la un executiv alături de PSD aduce automat eliminarea membrilor respectivi din formațiune.

Cea de-a doua rezoluție a pus presiune directă pe cei cinci lideri vizați, cerându-le oficial să își depună demisiile pentru a evita o acțiune de excludere din partid în cadrul forurilor de conducere naționale.

De cealaltă parte, deputatul Lucian Bode, fost secretar general al PNL și unul dintre oficialii vizați, se declară surprins de poziția actualei conduceri din jurul premierului Ilie Bolojan. Bode susține că propunerile de sancționare sunt luate în mod discreționar de un grup restrâns, care îndreaptă formațiunea într-o direcție greșită.

„Sunt membru al PNL de 27 de ani și nu am încălcat nicio decizie, nu m-am poziționat împotriva partidului. Eliminarea vocilor critice din interior este absolut o greşeală. Nu este normal să promovezi pe pozițiile PNL oameni din guvernul Bolojan care nu au avut nicio legătură cu partidul în ultimii ani”, a replicat Lucian Bode.

Fostul secretar general a explicat că fractura internă este cauzată de lipsa de dialog dintre cele două mari platforme din partid: cea liberal-conservatoare și cea progresistă. El consideră că marginalizarea liderilor cu vechime slăbește relevanța PNL pe scena politică. Bode a criticat și strategia actuală a conducerii, care ar accepta o izolare în opoziție în detrimentul deținerii funcției de prim-ministru.

„Nu am crezut şi nu cred că PNL cu 15% în Parlament va fi mult mai relevant în opoziţie, vocea a treia, după AUR şi USR, decât la putere cu premier liberal. Pentru că mi-am exprimat aceste opinii în interior, am fost propus pentru excludere din partid. Este absolut revoltător”, a mai precizat el.