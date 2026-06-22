Negocierile intense din culisele politicii românești pentru învestirea noului Executiv aduc în prim-plan calcule matematice stricte în legislativ. Lucian Bode a analizat situația actuală din Parlament, explicând că structura actuală a mandatelor impune dialogul cu toate formațiunile politice pentru a asigura stabilitatea țării, conform Prima News.

Contextul actual impune decizii pragmatice din partea liderilor politici care încearcă să formeze o majoritate stabilă. Potrivit declarațiilor făcute de deputatul liberal, premierul desemnat Adrian Veștea a primit o sarcină clară din partea șefului statului, aceea de a aduna susținere din întreg spectrul parlamentar pentru a evita un blocaj instituțional.

Fostul ministru a subliniat că prioritățile naționale de ordin economic și geopolitic ar trebui să primeze în fața orgoliilor de partid, mai ales într-un moment în care România are de îndeplinit obiective strategice majore pe plan internațional.

Întrebat direct despre oportunitatea discuțiilor purtate cu cei de la AUR, reprezentantul liberal a invocat realitatea cifrelor din legislativ. Acesta a sugerat că, în lipsa unui dialog extins, șansele ca noul Cabinet să primească votul de încredere scad considerabil.

„Dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, care este soluţia? Există altă soluţie? Aritmetica parlamentară de astăzi, din Parlamentul României, este una cât se poate de clară şi fără voturile AUR este complicat să treci un guvern astăzi în Parlamentul României.

Domnul Veştea, în momentul în care a acceptat mandatul să formeze un guvern dat de preşedintele Nicuşor Dan, a avut o singură misiune, aceea de a construi o majoritate cu parlamentari de la toate formaţiunile politice care sunt dispuse să susţină un guvern pro-european, un guvern stabil, cu puteri depline, de care România are extrem, extrem de multă nevoie astăzi”, a precizat Lucian Bode pentru sursa citată.

Dincolo de jocurile de culise și de strategiile de negociere, miza reală o reprezintă un Executiv cu atribuții complete, capabil să gestioneze fondurile europene și să asigure securitatea națională. Într-o perioadă marcată de provocări regionale, instabilitatea politică ar putea afecta direct parcursul european al țării.

Deputatul a făcut un apel la responsabilitate colectivă, amintind că votul din Parlament nu ar trebui să fie condiționat de antipatii politice, ci de interesul general al cetățenilor.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că România trebuie să-şi accelereze implementarea PNRR, România trebuie să-şi consolideze politicile de securitate, România trebuie să finalizeze aderarea la OECD, ca să dau doar câteva exemple. Toată lumea spune că e nevoie de un guvern stabil, dar când vine vorba de vot, spune, ştiţi, eu nu votez dacă în componenţă este X, eu nu votez dacă în susţinere se alătură Y.

Nu, eu cred că fiecare parlamentar trebuie să acţioneze responsabil cu gândul la România. Guvernul nu este a lui Veştea, a PNL-ului, a PSD-ului sau ăla. Este guvernul României. În consecinţă, cred că în această seară, peste 233 de parlamentari vor vota acest guvern”, a adăugat parlamentarul.

În ceea ce privește implicarea Palatului Cotroceni în procesul de negociere, clarificările venite din tabăra liberală arată o delimitare a atribuțiilor administrative de cele strict politice. Rolul de mediator al președintelui s-a încheiat odată cu desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Astfel, succesul sau eșecul negocierilor din aceste zile aparține în totalitate echipei propuse să preia conducerea Executivului, fără ca demersul să afecteze imaginea celor care au girat această nominalizare.

„Responsabilitatea nu este a preşedintelui Nicuşor Dan să negoceze o majoritate în Parlament, ci este a domnului Adrian Veştea şi sper să reuşească. Nu îl compromite din punct de vedere politic”, a conchis Lucian Bode.