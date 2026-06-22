Președintele Consiliului Național al AUR și liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, a declarat că partidul său se confruntă cu presiuni pentru a vota învestirea Guvernului Veștea. Reacția acestuia a fost publicată luni dimineață, chiar înainte ca Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului să se întrunească pentru a stabili calendarul audierilor și al votului final, în condițiile în care calculele matematice arată că noul Guvern are nevoie de voturile AUR pentru a fi învestit.

Petrișor Peiu a criticat contextul politic actual și negocierile din jurul noului Executiv, susținând că propunerea de Guvern a fost avansată fără a avea o susținere parlamentară asigurată din start.

„Nicuşor Dan şi PSD s-au pus în situaţia dificilă de a propune un guvern care nu poate sa treacă de votul parlamentului. Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbuşirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?”, a scris liderul senatorilor AUR într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Poziția tranșantă a partidului vine în contextul în care premierul desemnat Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru” în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului pentru ca Guvernul său să fie învestit.

Mesajul liderului AUR a fost transmis cu puțin timp înainte de ședința Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, programată luni, de la ora 10:00, în format online. Conducerea Parlamentului urmează să fixeze etapele clare ale calendarului de învestire:

Audierile în comisii: Într-o primă etapă, candidații propuși pentru cele 20 de portofolii ministeriale vor fi examinați în comisiile de specialitate.

Votul în plenul comun: Ulterior emiterii avizelor din comisii, deputații și senatorii se vor reuni în ședință comună pentru votul decisiv de încredere.

Programul de guvernare, extins la 80 de pagini, și lista oficială de miniștri au fost depuse oficial la Parlament în cursul serii de duminică. Noua echipă guvernamentală își asumă ca priorități menținerea stabilității politice și economice, accelerarea fondurilor din PNRR și continuarea parcursului european și euroatlantic al țării.

Pe lista de miniștri depusă de Adrian Veștea figurează și Alina Gorghiu ca vicepremier fără portofoliu, o nominalizare care generează tensiuni interne în PNL, conducerea liberală solicitându-i acesteia demisia din partid până luni, la ora 12:00.