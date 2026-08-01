România nu găsește angajați pentru 236 de meserii

România are, în 2026, 236 de meserii deficitare, potrivit listei publicate în premieră de Guvern, iar angajatorii din construcții, agricultură, transporturi, comerț și HoReCa găsesc tot mai greu personal. Pentru a acoperi lipsa forței de muncă, autoritățile au aprobat un contingent de 90.000 de lucrători din afara Uniunii Europene.

Locurile de muncă disponibile nu lipsesc, însă companiile întâmpină dificultăți majore în ocuparea lor. Situația afectează sectoare importante ale economiei, unde activitatea depinde tot mai mult de angajații veniți din alte țări.

Lista meseriilor deficitare include șoferi, sudori, zidari, dulgheri, fierari-betoniști, curieri și manipulanți de marfă.

Angajatorii caută și ajutoare de bucătar, spălători de vase, lucrători comerciali și muncitori în agricultură. Reprezentanții patronatelor spun că lipsa acestor angajați afectează funcționarea normală a șantierelor, restaurantelor și magazinelor. În unele domenii, companiile nu mai reușesc să își completeze echipele doar cu personal din România și sunt nevoite să recruteze muncitori din afara Uniunii Europene.

Problema recrutării nu este legată exclusiv de nivelul veniturilor oferite. Potrivit angajatorilor, candidații caută programe de lucru mai flexibile și condiții mai bune, iar o parte dintre ei preferă să plece în străinătate. Alții aleg să lucreze pe cont propriu, ceea ce reduce și mai mult numărul persoanelor disponibile pentru angajare.

Lipsa calificărilor tehnice complică suplimentar situația. Tot mai puțini candidați sunt pregătiți pentru meserii care presupun experiență și competențe profesionale specifice.

Pentru 2026, Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători din afara Uniunii Europene. Numărul se află printre cele mai ridicate aprobate până acum de România.

Cei mai mulți angajați străini provin din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh și Vietnam.

Aceștia sunt recrutați pentru a ocupa locurile de muncă rămase libere în sectoarele în care firmele nu mai găsesc suficienți candidați români.

Criza forței de muncă nu este întâlnită numai în România. Mai multe țări din Uniunea Europeană au dificultăți în găsirea constructorilor, electricienilor, șoferilor, bucătarilor și a altor angajați calificați.

Situația României este însă diferită prin amploarea plecărilor în străinătate. Țara continuă să piardă forță de muncă prin emigrația către statele occidentale, în timp ce încearcă să acopere locurile rămase vacante cu angajați extracomunitari.

Piața muncii din România s-a schimbat în ultimii ani. În timp ce numeroși români continuă să plece la muncă în străinătate, companiile locale recrutează tot mai mulți angajați din Asia și din alte regiuni din afara Uniunii Europene.

România a devenit astfel o destinație pentru muncitorii străini, pe fondul deficitului de personal din sute de meserii și al dificultăților tot mai mari întâmpinate de angajatori în procesul de recrutare, relatează TVR Info.