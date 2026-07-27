Amendamentul pentru deblocarea posturilor din spitale a fost aprobat în Comisia de Sănătate

Un amendament aprobat luni în Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților ar putea permite spitalelor să ocupe posturile vacante fără a mai fi necesar memorandumul guvernamental pentru deblocarea angajărilor. Dacă va primi votul final în plen, unitățile sanitare vor putea organiza concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile, în limita bugetului aprobat.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că amendamentul, depus împreună cu parlamentari PSD, a fost adoptat în Comisia de Sănătate.

„Astăzi s-a realizat o componentă importantă pentru sistemul de sănătate. Amendamentul pe care l-am depus împreună cu colegii din PSD în Comisia de Sănătate a fost aprobat. Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Este un amendament care va permite unităților sanitare, spitalelor, să pornească angajările pentru locurile vacante, evident în limita bugetului aprobat, atât pentru medici, cât și pentru asistente medicale, infirmiere și întreg personalul medical sau nemedical”, a declarat Rogobete.

Fostul ministru a explicat că la Guvern se află de aproape trei săptămâni un memorandum privind deblocarea a aproximativ 7.000 de posturi, însă acesta nu a fost aprobat.

„Consider că este nedrept ca spitalele care duc greul, unde secțiile de anestezie și terapie intensivă sunt încărcate, în care, în secțiile de primiri urgențe, UPU-urile, sunt oameni care văd 300-400 de pacienți pe zi, să nu poată angaja personal suplimentar”, a spus Rogobete.

Potrivit acestuia, amendamentul ar urma să contribuie și la reducerea deficitului de personal din liniile de gardă.

„Odată cu acest amendament, care va fi discutat și aprobat miercuri în plenul Camerei Deputaților, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu este normal ca un medic să facă 10-12 gărzi pe lună, tocmai pentru că nu există personal medical pentru angajarea postului. Și, mai mult decât atât, în februarie anul acesta eu am semnat 2.000 de certificate de medic specialist pentru cei care au terminat rezidențiatul anul trecut și toți cei 2.000 sunt șomeri”, a afirmat fostul ministru.

Întrebat câte posturi ar putea fi ocupate în baza noului amendament, Alexandru Rogobete a precizat că numărul ar putea depăși cele aproximativ 7.000 de posturi vizate de memorandumul aflat la Guvern.

„Se extinde undeva la 10.000 de locuri eligibile. Medici, asistente, infirmiere, personal auxiliar medical și nemedical. Deficitul de personal calculat la indicatorii minimali din normativul de personal este undeva între 26.000 și 30.000, dacă includem și personalul nemedical. Nevoia reală este mult mai mare”, a declarat acesta.

Amendamentul urmează să fie dezbătut și supus votului final în plenul Camerei Deputaților. Dacă va fi adoptat, spitalele vor putea relua angajările pentru posturile vacante, în limita fondurilor disponibile în bugetele aprobate.