Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a lansat sâmbătă o serie de acuzații dure la adresa PSD, susținând că aceștia nu urmăresc de fapt eliminarea lui Ilie Bolojan sau a USR de la guvernare, ci doar instalarea unui executiv controlat de ei.

„În 2025, Ilie Bolojan şi USR au fost instalaţi la guvern la propunerea lui Nicuşor Dan şi cu voturile PSD. Toţi parlamentarii AUR au votat împotrivă. Pe 5 mai 2026, Guvernul Bolojan, cu tot cu miniştrii USR, a fost demis printr-o moţiune de cenzură iniţiată de parlamentarii AUR, la care s-a alăturat PSD.

Iar acum ni se reproşează tot nouă că nu vrem să votăm un nou guvern PSD-Nicuşor Dan, format fără noi. Şi cine ne reproşează acest lucru - trompetele PSD!”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Petrişor Peiu.

Senatorul AUR subliniază ipocrizia de care dă dovadă PSD și se întreabă retoric de ce nu există aceeași presiune asupra președintelui Nicușor Dan și a social-democraților pentru a susține un guvern condus de AUR.

„Răspunsul este cât se poate de banal: pentru că ei nu vor să plece Bolojan sau USR, ei vor doar să îşi instaleze propriul guvern, Guvernul Dan-PSD”, a adăugat Peiu.

AUR a anunțat oficial că nu va acorda votul de învestitură pentru posibilul Cabinet Adrian Veștea. Poziții similare au fost exprimate și de PNL, USR și UDMR, ceea ce face ca soarta unui eventual Cabinet Veștea să rămână, deocamdată, incertă.

Declarațiile lui Petrişor Peiu vin într-un context politic extrem de tensionat, marcat de negocieri dificile pentru formarea unui nou guvern după căderea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. În timp ce PSD și președintele Nicușor Dan par să caute soluții pentru un executiv stabil, AUR se menține ferm pe o poziție de opoziție, refuzând să ofere sprijin parlamentar oricărui guvern care nu include formațiunea suveranistă în ecuație.