Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a exclus posibilitatea ca formațiunea să susțină în Parlament Guvernul condus de Adrian Veștea, respingând astfel afirmațiile deputatului Mohammad Murad, care sugerase că partidul ar putea vota învestirea noului Executiv.

Reacția lui Peiu a venit după ce Murad afirmase public că există o probabilitate ca parlamentarii AUR să acorde sprijin guvernului, invocând necesitatea unui „nou început” și depășirea crizei politice.

„În primul rând, Adrian Veștea este desemnat într-un mod care viciază sensul democrației noastre de către președintele Nicușor Dan. Deci nu are legitimitatea unei majorități parlamentare. Deci este exclus cu desăvârșire să votăm un guvern din care nu facem parte”, a declarat Petrișor Peiu joi dimineața.

Declarația sa contrazice direct poziția lui Mohammad Murad, care miercuri estima că există „53% șanse să votăm guvernul Veștea” și sugera o deschidere a formațiunii către susținerea Executivului. Acesta mai afirma că „Eu cred că mâine o să vedem răsăritul (…) nu am informații, dar simt că se întâmplă ceva pozitiv. Țara are nevoie, depășește interesul partidului (criza actuală n.r.) și intrăm pe platforma națională (…) asumăm orice decizie dacă duce la ceva bun pentru țară (…) Este nevoie de un nou început”.

Petrișor Peiu a reiterat că AUR nu vede nicio justificare pentru a sprijini un guvern din afara formațiunii și a criticat programul de guvernare propus de premierul desemnat.

„Programul lor de guvernare este același ca programul Bolojan, ca programul Tomac. Nicio referire la reducerea TVA, nicio referire la reducerea impozitului pe profit, nicio referire la indexarea pensiilor și așa mai departe. Toate chestiunile care sunt importante pentru noi nu apar acolo”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Întrebat ce vor face parlamentarii AUR la votul de învestitură, Peiu a spus că partidul nu va susține Executivul.

„Nu vom vota. Sau chiar nu vom fi în sală. Una din două”.

Premierul desemnat, liberalul Adrian Veștea, anunțase miercuri că intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament.