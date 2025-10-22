Mohammad Murad, în podcastul lui Dan Andronic: Vine un tăvălug economic. Un euro va fi 7 lei, pentru importuri

Omul de afaceri Mohammad Murad, parlamentar AUR, a avertizat că România se apropie de „un șoc major” pe cursul valutar și că autoritățile vor încerca să „absoarbă șocul prin devalorizare și inflație”.

Într-o discuție de ieri, în podcastul “Contrapunct” al lui Dan Andronic, Murad spune că a auzit „recomandarea altor specialiști” ca euro să fie împins la 7 lei, măcar pe un canal oficial dedicat importurilor, pentru a descuraja consumul de bunuri aduse din afara țării și a proteja producția internă.

„Vine o criză economică, e tăvălug. Vom avea un șoc major privind cursul valutar… Recomandarea altor specialiști este să crească euro la șapte lei.”, a spus Murad.

Murad spune că a auzit ideea unui curs oficial mai mare, de 7 lei/euro, doar pentru importuri, măsură care — în viziunea sa — ar tempera apetitul pentru marfă din afară și ar da spațiu producătorilor autohtoni. „Nu mai contează” menținerea cursului unic, dacă obiectivul este protejarea producției românești, susține acesta.

Omul de afaceri spune că are „patru soluții concrete”, prima fiind stimulentul pentru a produce mai mult în sectoarele unde România are deja baze solide. A dat ca exemplu lanțul cerealelor–zootehnie, argumentând că țara ar trebui să urce pe lanțul valoric: „Putem exporta porumb la 300 de euro tona sau putem exporta carnea de pui la 2.000 de euro tona.”

Murad afirmă că ar merge „în primele trei zile” la producători pentru a le mulțumi în numele statului și pentru a încuraja exportul de produse finite în locul materiilor prime.

O altă axă ține de reducerea cheltuielilor publice. Murad invocă supradimensionarea aparatului local (exemplificând cu comune, orașe și direcții din județul Constanța) și dublările de funcții: „Fiecare comună are consilier juridic, șef la taxe și impozite”.

El propune o „agenție sau minister al reducerii de cheltuieli”, pe care spune că ar fi dispus să o conducă, cu o țintă ambițioasă: „Dacă nu reduc cheltuielile statului român în primul an, la 30%…”.

Murad cere și proceduri accelerate pentru proiecte industriale mari „de interes național”: dacă un investitor vrea să ridice „mâine o fabrică de ulei”, prim-ministrul să poată semna imediat, fără blocaje birocratice „de urbanism și avizare” care durează „doi ani și alungă investitorul”.

Declarațiile lui Mohammad Murad vin pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea economiei și presiunile pe prețuri. Propunerile discutate în podcast vizează simultan disciplină bugetară, politici industriale orientate spre valoare adăugată și un mecanism valutar diferențiat pentru importuri, pe care Murad îl vede ca instrument punctual pentru protejarea producției interne.