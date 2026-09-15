Instituțiile statului din Belarus au acționat coordonat pentru reprimarea criticilor președintelui Aleksandr Lukașenko, folosind aproape toate etapele sistemului de justiție, de la arestări și anchete până la condamnări, detenție și supravegherea persoanelor eliberate, potrivit unui raport al experților independenți ai ONU prezentat marți, potrivit Reuters.

Documentul, care urmează să fie prezentat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, descrie încălcări „sistematice” ale obligațiilor internaționale privind drepturile omului.

Experții susțin că poliția, serviciile de securitate, procurorii, instanțele și administrația penitenciarelor au contribuit la menținerea unui mecanism prin care sunt reduși la tăcere adversarii reali sau presupuşi ai autorităților.

Grupul de experți independenți privind situația drepturilor omului în Belarus afirmă că încălcările pot fi întâlnite în toate etapele procedurilor judiciare. Printre problemele documentate se numără arestările arbitrare, tortura, lipsirea de garanții juridice, procesele desfășurate cu ușile închise și hărțuirea foștilor deținuți după eliberare.

Raportul susține că aceste practici nu reprezintă doar episoade izolate, ci fac parte dintr-un tipar care continuă și în prezent. În acest mecanism, justiția ar fi avut un rol important, deoarece a contribuit la legitimarea abuzurilor și la lipsirea victimelor de căi eficiente pentru a obține reparații.

ONU a documentat în rapoarte anterioare și alte încălcări grave în Belarus, inclusiv detenții arbitrare, încălcarea dreptului la un proces echitabil, tortură și restrângerea libertății de exprimare și de asociere.

Autoritățile de la Minsk nu au cooperat cu grupul de experți, potrivit raportului. Solicitările acestora de a vizita Belarusul și de a discuta cu reprezentanții autorităților au rămas fără răspuns.

Misiunea Belarusului pe lângă Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, cu sediul la Geneva, nu a oferit imediat un punct de vedere în urma solicitării Reuters.

Guvernul de la Minsk a respins în trecut criticile internaționale privind situația drepturilor omului și contestă acuzațiile referitoare la existența unor deținuți politici. Lukașenko susține că persoanele condamnate în urma protestelor sau în dosare considerate politice sunt infractori și că autoritățile au acționat legal pentru restabilirea ordinii.

Constatările experților ONU vin la șase ani după protestele masive izbucnite în Belarus în urma alegerilor prezidențiale din august 2020. Opoziția și guvernele occidentale au susținut că scrutinul a fost fraudat, acuzație respinsă de Lukașenko.

Represiunea care a urmat protestelor a dus la mii de arestări, iar organizațiile pentru drepturile omului continuă să documenteze existența unor persoane încarcerate pentru motive politice.

Într-un raport anterior, ONU a descris deteriorarea situației drepturilor omului din Belarus după alegerile din 2020 și a indicat existența unei politici deliberate de descurajare a disidenței. Printre măsurile menționate s-au numărat condamnările considerate arbitrare, persecutarea opozanților și restrângerea spațiului civic.

Experții independenți au reiterat și o concluzie formulată în evaluările precedente: unele dintre abuzurile comise în Belarus începând din mai 2020 ar putea constitui crime împotriva umanității, în special în ceea ce privește persecuția și încarcerarea.

Formularea nu reprezintă o condamnare penală pronunțată de o instanță, ci o evaluare a experților ONU cu privire la gravitatea și caracterul sistematic al faptelor documentate.

În paralel, organismele ONU continuă să primească informații despre presupuse detenții arbitrare, rele tratamente și încălcarea garanțiilor unui proces echitabil în cazuri recente. O comunicare transmisă autorităților belaruse în mai 2026 a menționat acuzații privind detenții prelungite, inclusiv izolare și detenție fără comunicare cu exteriorul, precum și restricționarea drepturilor de bază ale unor persoane încarcerate în dosare legate de acuzații de terorism și extremism.

Situația este semnalată și de Ales Bialiatski, activist belarus pentru drepturile omului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Într-o declarație acordată Reuters la începutul lunii septembrie, după eliberarea sa în urma unor demersuri diplomatice americane, Bialiatski a avertizat că represiunea nu a încetat, chiar dacă mai mulți deținuți au fost eliberați.

Noile constatări ale experților ONU apar într-un moment în care Statele Unite încearcă să negocieze cu Minsk eliberarea altor deținuți politici. Reprezentantul special american John Coale s-a întors la Minsk pe 15 septembrie pentru discuții cu Lukașenko privind continuarea acestor negocieri.