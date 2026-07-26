Jurnalele recent publicate dezvăluie că, pe măsură ce morțile cauzate de COVID-19 creșteau în întreaga lume, fostul consilier COVID de la Casa Albă, Dr. Anthony Fauci, a devenit din ce în ce mai fixat pe noua sa celebritate, potrivit Fox News.

Publicate de președintele Comisiei pentru Securitate Internă a Senatului, Rand Paul, Republican din Kentucky, jurnalele relatează rolul zilnic al lui Fauci în timpul crizei COVID-19 prin conversații cu președintele Donald Trump, guvernatori și lideri mondiali, apariții în mass-media și observații personale pe măsură ce pandemia se desfășura.

Rand Paul, un critic de lungă durată al lui Anthony Fauci, care s-a confruntat frecvent cu acesta pe tema răspunsului federal și a originilor virusului, a făcut publice jurnalele ca parte a investigației de supraveghere în curs a comisiei.

Publicarea jurnalelor vine cu câteva zile înainte ca Fauci să depună mărturie în fața Comisiei pentru Securitate Internă și Afaceri Guvernamentale a Senatului, după ce a fost citat de Rand Paul.

O temă recurentă surprinzătoare în jurnale este conștientizarea tot mai mare a lui Fauci cu privire la propriul profil public în timpul celor mai intense luni ale pandemiei, care a curmat în cele din urmă peste 7 milioane de vieți raportate oficial la nivel mondial, inclusiv aproximativ 1,2 milioane în Statele Unite.

Pe 7 aprilie 2020, după ce a înregistrat cele mai recente evoluții ale pandemiei, Fauci a scris: „Presa este încă fierbinte și intensă despre mine. Mai multe știri pe zi care mă implică direct sau indirect.”

Până pe 21 mai, după ce a înregistrat cele mai recente cifre legate de pandemie — aproape 98.000 de decese la nivel global și peste 27.000 de decese în SUA — și a documentat ședințele grupului de lucru pentru coronavirus de la Casa Albă din acea zi, Fauci a scris că „faima sa națională și internațională este explozivă și cu adevărat de neimaginat” și că „nu este o exagerare” să spună că este „cea mai faimoasă și despre care se vorbește din țară”.

El a adăugat că Trump „pare să fie îndrăgostit de mine, chiar dacă îi iau atenția”, scriind că cei doi dezvoltă „o relație foarte unică și interesantă”. Fauci a remarcat, de asemenea, că agenții Serviciului Secret deveniseră atât de familiarizați cu el încât adesea îl făceau semn să treacă prin securitatea Casei Albe fără a-i verifica identitatea.

Pe măsură ce atenția a continuat să crească, jurnalul a documentat din ce în ce mai mult modul în care importanța lui Fauci s-a extins dincolo de sănătatea publică. O lună mai târziu, în timp ce Statele Unite înregistrau ceea ce Anthony Fauci a descris ca un număr record de 40.000 de noi cazuri de COVID-19 într-o singură zi, acesta a scris că fusese invitat să apară în emisiunea „Dancing with the Stars”.

Jurnalele documentează, de asemenea, frustrarea crescândă a lui Fauci față de Casa Albă din timpul mandatului lui Trump. Pe 2 iulie 2020, după ce a avertizat că țara ar putea intra într-o creștere „exponențială” a cazurilor de COVID-19 înainte de weekendul de 4 iulie, Fauci a scris: „POTUS și oamenii săi practic au renunțat și nici măcar nu recunosc că există o epidemie”.

De asemenea, s-a plâns că Casa Albă respingea cererile de a apărea în programe de televiziune importante. În mai multe postări, Fauci i-a criticat pe oficialii de comunicare ai Casei Albe pentru restricționarea aparițiilor sale la televiziune, a pus la îndoială mesajele publice ale administrației și și-a exprimat frustrarea față de faptul că relatările din presă l-au prezentat din ce în ce mai mult ca fiind în contradicție cu Trump.

Fauci s-a apărat în repetate rânduri împotriva a ceea ce a descris ca fiind „nenumăratele” profiluri scrise despre el. El a scris că oficialii Casei Albe erau supărați pentru că relatările făceau să pară că devine „o vedetă care îl eclipsează” pe președinte.

De asemenea, a insistat că mai multe dintre profiluri au fost scrise fără a fi intervievat și a scris că „nu are nicio dorință de a intra în conflict cu președintele, de a-l pune în încurcătură sau de a-l pune în evidență”, decizând ulterior să înceteze complet participarea la interviurile de profil.

Luate împreună, articolele oferă o relatare neobișnuit de personală a rolului lui Fauci în timpul uneia dintre cele mai importante crize de sănătate publică din istoria modernă a SUA, surprinzând nu numai deliberările interne ale guvernului, ci și preocupările sale private cu privire la pandemie, relația sa din ce în ce mai complicată cu Casa Albă a lui Trump și atenția publică extraordinară care a urmat.