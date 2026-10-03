Cuptorul cu microunde este unul dintre cele mai folosite aparate din bucătărie, însă interiorul lui poate găzdui o comunitate de bacterii mai complexă decât s-ar putea crede. Cercetătorii au analizat aparate folosite în locuințe, spații comune și laboratoare și au descoperit că acestea dezvoltă propriile comunități microbiene.

Un studiu realizat de cercetători de la University of Valencia și publicat în Frontiers in Microbiology a analizat 30 de cuptoare cu microunde și a identificat numeroase tipuri de bacterii, unele dintre ele capabile să reziste în condițiile create în interiorul aparatului.

Pentru realizarea cercetării au fost prelevate probe din zece cuptoare cu microunde folosite în locuințe, zece aparate amplasate în spații comune și zece utilizate în laboratoare.

Analizele au arătat că populația bacteriană era dominată de grupuri precum Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria și Bacteroidetes. Compoziția bacteriană din aparatele casnice s-a dovedit asemănătoare cu cea întâlnită pe alte suprafețe din bucătărie.

Prin metode de cultivare, cercetătorii au obținut 101 izolate bacteriene. Printre genurile întâlnite frecvent s-au numărat Bacillus, Micrococcus și Staphylococcus.

Au existat însă diferențe importante în funcție de locul în care era folosit cuptorul cu microunde. Aparatele din locuințe prezentau mai multe microorganisme asociate mediului casnic și alimentelor, în timp ce în cuptoarele folosite în laboratoare au fost întâlnite mai frecvent bacterii adaptate la condiții dificile.

Una dintre concluziile interesante ale studiului este că simplul fapt că un aparat produce microunde și încălzește alimentele nu înseamnă că interiorul său rămâne lipsit de microorganisme.

În special în aparatele de laborator au fost identificate într-o proporție mai mare grupuri bacteriene cunoscute pentru capacitatea de a suporta condiții precum temperaturile ridicate, uscăciunea și expunerea la radiația cu microunde.

Cercetătorii consideră că diferențele dintre aparatele casnice și cele de laborator pot fi influențate de mai mulți factori, printre care contactul cu oamenii, prezența resturilor nutritive și modul în care sunt utilizate aparatele.

În cazul cuptoarelor casnice, alimentele și contactul repetat cu utilizatorii par să joace un rol important în formarea comunităților de microorganisme.

Descoperirea contrazice într-o anumită măsură ideea că interiorul cuptorului cu microunde ar fi automat un mediu steril datorită încălzirii.

Microundele pot inactiva numeroase microorganisme atunci când alimentele ating temperaturi suficient de ridicate, însă acest lucru nu înseamnă că fiecare suprafață din interiorul aparatului este sterilizată la fiecare folosire.

Stropii și resturile alimentare care ajung pe pereții interiori pot contribui, alături de contactul cu mâinile și de condițiile din bucătărie, la formarea unui mediu în care anumite bacterii supraviețuiesc. Autorii studiului arată că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege exact modul în care unele dintre aceste microorganisme se adaptează condițiilor din interiorul aparatelor.

Descoperirea arată însă că cuptorul cu microunde nu este atât de neprielnic vieții microbiene pe cât s-ar putea presupune și că poate găzdui propriul său ecosistem microscopic.