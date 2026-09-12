Persoanele cu vârsta de cel puțin 65 de ani care suferă de afecțiuni respiratorii cronice reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă în fața gripei de sezon. O analiză recentă, bazată pe două cercetări clinice de mare amploare și prezentată în cadrul Congresului Societății Europene de Pneumologie (ERS 2026) de la Barcelona, examinează impactul pe care îl are vaccinul antigripal în doză mare asupra acestui grup de pacienți, conform news.ro.

Rezultatele cercetării arată că formula cu doză crescută poate oferi protecție superioară comparativ cu varianta standard. Cu toate acestea, specialiștii recomandă o abordare prudentă în privința interpretării datelor finale. Vaccinul analizat este deja autorizat în Uniunea Europeană și poate fi accesat inclusiv în clinicile și farmaciile din România.

Infecția gripală la seniori, în special la cei care suferă deja de boli respiratorii, implică un pericol major de pneumonie, agravare a stării generale de sănătate și internare de urgență. Pentru a contracara răspunsul imunitar mai redus specific vârstei, cercetătorii au creat vaccinuri cu o cantitate mai mare de antigen.

Formula evaluată în cercetările recente conține o cantitate de patru ori mai mare de antigen hemaglutininic pentru fiecare tulpină din compoziție. Mai exact, este vorba despre o cantitate de 60 de micrograme, în comparație cu cele 15 micrograme prezente în doza standard.

Datele prezentate la Barcelona provin din două studii randomizate derulate pe mai multe sezoane gripale și finanțate de compania Sanofi. Proiectul DANFLU-2 a fost efectuat în Danemarca între anii 2022 și 2025, iar studiul GALFLU s-a desfășurat în regiunea Galicia din Spania în perioadele 2023–2024 și 2024–2025. Subiecții au primit în mod aleatoriu fie doza standard, fie cea mărită.

Datele colectate au fost ulterior reunite într-o analiză amplă numită FLUNITY-HD, care a integrat informații de la 466.320 de persoane. Din acest total, un procent de 6,9%, adică 31.976 de participanți, prezentau boli pulmonare cronice.

În această categorie de afecțiuni au fost incluse astmul, bronșiectaziile, bronșita, boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), fibroza chistică, emfizemul, bolile interstițiale, istoricul de transplant pulmonar, tuberculoza respiratorie și sarcoidoza. Pacienții au fost monitorizați pornind de la 14 zile după administrarea dozei până la data de 31 mai a anului următor.

La nivelul întregului grup de peste 466.000 de participanți din FLUNITY-HD, internările cauzate de gripă sau pneumonie au atins un nivel de 0,56% la cei vaccinați cu doza mare, față de 0,62% în cazul dozei standard. Acest lucru înseamnă o scădere relativă a riscului de 8,8%. De asemenea, s-a observat o reducere cu 31,9% a spitalizărilor pentru gripă confirmată prin teste de laborator și cu 6,3% mai puține spitalizări cauzate de probleme cardiorespiratorii.

În privința subgrupului cu afecțiuni pulmonare cronice, comunicatul oficial al ERS din 8 septembrie menționează că doza mare a redus spitalizările pentru gripă sau pneumonie tot cu 8,8%, existând scăderi și la internările generale.

O analiză prezentată direct la congres de către Société de Pneumologie de Langue Française indică o eficacitate relativă de 4,4% pentru prevenirea spitalizării prin gripă sau pneumonie la subgrupul cu boli pulmonare. Intervalul de încredere calculat este cuprins între −10,2% și 17,0%, ceea ce înseamnă că diferența nu este încă semnificativă din punct de vedere statistic.

De asemenea, o analiză separată a datelor colectate doar în Danemarca în cadrul DANFLU-2 a arătat un beneficiu clar privind internările cauzate de gripă, dar fără a dovedi că prezența bolii pulmonare cronice schimbă radical efectul vaccinului. Totuși, întrucât acești pacienți au un risc inițial mult mai ridicat de complicații, chiar și o reducere modestă poate avea un impact clinic foarte important.

Printre limitele cercetării se numără faptul că datele provin din analiza unor subgrupuri de pacienți, iar studiile au fost de tip deschis (participanții și medicii cunoșteau tipul de vaccin administrat), deși raportarea spitalizărilor s-a făcut pe baza registrelor medicale oficiale.

Concluziile cercetărilor oferă o imagine clară asupra beneficiilor pe care doza crescută le aduce seniorilor în ansamblu, în timp ce efectul specific asupra pacienților cu afecțiuni pulmonare cronice urmează să fie detaliat pe măsura publicării datelor complete.