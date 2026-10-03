Astronomii au identificat, pentru prima dată, un semnal radio care pare să provină de la o planetă din afara Sistemului Solar. Descoperirea oferă indicii despre câmpul magnetic al unei lumi aflate la zeci de ani-lumină de Pământ, însă nu reprezintă o dovadă a existenței vieții extraterestre, potrivit CNN.

S emnalul ar proveni de la Beta Pictoris b, o planetă gigant gazoasă situată la aproximativ 63 de ani-lumină de Pământ. Cercetătorii consideră că emisiile radio sunt generate de procese asociate câmpului magnetic al planetei.

„Știu că semnalele radio sunt asociate cu căutarea de viață extraterestră”, a spus Edo Berger, profesor de astronomie la Universitate Harvard.

„Dar acesta este un lucru foarte diferit”, a completat Berger.

Beta Pictoris b are o masă de aproximativ 12 ori mai mare decât cea a lui Jupiter. Emisiile radio detectate ar putea fi rezultatul unor procese magnetice care generează aurore, fenomene asemănătoare aurorei boreale de pe Pământ.

Descoperirea urmează să fie prezentată într-o lucrare științifică ce va apărea într-o revistă de specialitate. Potrivit cercetătorilor, frecvențele la care au fost observate emisiile indică existența unui câmp magnetic deosebit de puternic.

„Pentru a detecta unde radio care ajung până la frecvențele pe care le-am observat, e nevoie de un câmp magnetic impresionant”, a mai spus profesorul de astronomie de la Harvard.

Câmpurile magnetice au un rol important în protejarea planetelor, însă nu toate lumile dispun de un astfel de scut natural. Acesta poate devia particulele încărcate și o parte din energia provenită din mediul cosmic.

Pe Pământ, câmpul magnetic contribuie la protejarea atmosferei împotriva vântului solar, limitând efectele particulelor emise de Soare. Identificarea emisiilor radio de la Beta Pictoris b le-ar putea oferi astronomilor noi informații despre proprietățile magnetice ale planetelor din afara Sistemului Solar.Deși semnalul nu indică existența unei forme de viață, detectarea sa ar putea contribui la înțelegerea modului în care câmpurile magnetice se formează și funcționează pe alte planete.