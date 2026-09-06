Omenirea a ajuns duminică, 6 septembrie, la „Plastic Overshoot Day”, momentul simbolic din an în care cantitatea de deșeuri din plastic produsă la nivel global depășește capacitatea sistemelor de a o gestiona corespunzător. În 2026, aproximativ 72 de milioane de tone de plastic vor rămâne în afara unui circuit adecvat de colectare și tratare, potrivit unui raport citat de Metro.

Cele 72 de milioane de tone reprezintă aproximativ 31,6% din totalul deșeurilor din plastic generate la nivel mondial în acest an. O parte dintre acestea nu sunt colectate, iar altele sunt eliminate necontrolat, ceea ce permite plasticului să ajungă în sol, ape curgătoare și oceane.

Raportul realizat de Earth Action arată că sistemele de reciclare și gestionare a deșeurilor nu reușesc să țină pasul cu ritmul în care este produs plasticul. Există însă și o evoluție aparent favorabilă. În 2026, „Plastic Overshoot Day” a venit pe 6 septembrie, mai târziu decât în 2025, când data a fost 4 septembrie, și decât în 2021, când pragul a fost atins pe 28 august.

Diferența indică o îmbunătățire a ponderii deșeurilor care sunt gestionate corespunzător.

În același timp, cantitatea totală continuă să urce. La nivel mondial, deșeurile din plastic au crescut de la aproximativ 202 milioane de tone în 2021 la aproape 227 de milioane de tone în 2026.

Astfel, progresul înregistrat de sistemele de colectare și tratare este pus sub presiune de creșterea continuă a volumului de plastic produs.

Problema nu se rezumă la ambalajele, sticlele sau alte obiecte din plastic care ajung în natură.

Plasticul poate conține peste 16.000 de substanțe chimice diferite. Dintre acestea, peste 4.000 sunt deja cunoscute drept periculoase, iar pentru mai mult de 10.000 nu există suficiente informații privind riscurile pe care le pot genera.

Microplasticele și substanțele asociate lor se pot răspândi în apă și în sol, iar ulterior pot ajunge în lanțul alimentar.

Raportul evidențiază și diferențe importante între țări. Marea Britanie, Statele Unite, Franța și Germania sunt incluse în categoria denumită „Overloaders”.

Aceste economii dezvoltate generează, raportat la numărul de locuitori, aproape de trei ori mai multe deșeuri din plastic decât media mondială. Autorii raportului arată că reciclarea rămâne necesară, dar nu este suficientă pentru a rezolva singură problema.

Atât timp cât producția de plastic și volumul total al deșeurilor continuă să crească, îmbunătățirea sistemelor de gestionare riscă să fie depășită de cantitățile tot mai mari introduse în circuit.

Concluziile raportului sunt relevante și pentru România și celelalte state membre ale Uniunii Europene. Dincolo de colectare și reciclare, presiunea se mută și asupra cantității de plastic introdusă pe piață.

Datele globale arată că performanța mai bună a sistemelor de gestionare poate fi anulată în timp dacă volumul deșeurilor crește mai repede decât capacitatea acestora de a le colecta, recicla sau trata corespunzător.