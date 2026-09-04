Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat o rezoluție de o importanță majoră pentru modul în care este reprezentat globul pământesc. Documentul susține renunțarea treptată la celebra proiecție Mercator în favoarea unor hărți care redau mult mai fidel suprafața reală a continentelor. Această schimbare va influența direct modul în care generațiile viitoare vor înțelege geografia, atât în manualele școlare, cât și pe aplicațiile digitale utilizate zilnic, conform The Guardian.

Votul a avut loc la sediul ONU din New York, în urma unei campanii susținute puternic de Togo în numele Uniunii Africane, conform datelor publicate de The Guardian. În favoarea rezoluției au votat 164 de state, șase sâ-au abținut, iar Statele Unite ale Americii au reprezentat singurul vot împotrivă. Reprezentantul părții americane a argumentat că o astfel de rezoluție este inutilă.

Documentul adoptat încurajează înlocuirea treptată a modelului clasic cu reprezentări mai exacte ale suprafețelor terestre, una dintre opțiunile principale fiind proiecția Equal Earth, creată în anul 2018. Deficiențele modelului Mercator derivă din dificultatea matematică de a transpune o suprafață sferică pe un plan drept. Concepută în anul 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator pentru a sprijini navigația maritimă, proiecția s-a extins la nivel global, devenind reprezentarea standard a lumii.

Principala problemă a acestui model este reprezentată de distorsiunile mari de mărime. Teritoriile aflate la latitudini înalte sunt mărite disproporționat, în timp ce zonele din apropierea Ecuatorului apar mult mai mici decât în realitate. Un exemplu extrem este cel al comparației dintre Africa și Groenlanda. Deși pe harta Mercator cele două par egale, în realitate continentul african este de aproximativ 14 ori mai mare decât Groenlanda.

Inițiatorii demersului susțin că aceste reprezentări eronate au generat în timp efecte profunde la nivel educațional, cultural, geopolitic și socioeconomic, diminuând importanța percepută a Africii și a altor regiuni ecuatoriale.

Ministrul de Externe al statului Togo, Robert Dussey, a insistat înaintea votului că problema trebuie privită în primul rând din perspectivă științifică, nu politică.

Prin intermediul campaniei numite CorrectTheMap este promovată proiecția Equal Earth, dezvoltată în 2018 de o echipă internațională de cartografi, considerată o alternativă capabilă să ofere o imagine echitabilă asupra tuturor continentelor. În paralel, Franța a anunțat deja intenția de a renunța la Mercator în favoarea proiecției Eckert IV, un model bazat pe principii similare de respectare a suprafețelor reale.

Implementarea acestei măsuri va avea un impact semnificativ asupra industriei editoriale de materiale educaționale și asupra platformelor tehnologice care folosesc hărți digitale la scară largă.

Pentru a stabili pașii concreți de aplicare, autoritățile din Togo vor organiza în primul trimestru al anului viitor o reuniune oficială la Lomé. La acest eveniment vor participa reprezentanți ai UNESCO, ai Uniunii Africane și ai celor mai mari companii din domeniul tehnologiei.