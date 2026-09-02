Statele Unite ale Americii (SUA) poartă discuții cu Ucraina privind posibilitatea acordării unei licențe pentru producția locală de rachete interceptoare Patriot. Kievul are o nevoie acută de aceste sisteme pentru a contracara atacurile repetate lansate de Rusia. Cu toate acestea, demersul nu va aduce o rezolvare rapidă pe front, după cum a subliniat secretarul de stat american Marco Rubio într-un interviu recent transmis de Reuters.

Solicitat să precizeze dacă se opune acordării acestei licențe către Ucraina, Marco Rubio a explicat că subiectul este în plină dezbatere, însă nu reprezintă o măsură cu efect instantaneu. „Acest lucru face obiectul negocierilor în acest moment, dar nu este o soluţie imediată”, a punctat oficialul american.

Extinderea capacităților de producție pentru astfel de echipamente militare avansate necesită timp și investiții majore pe termen lung. „A creşte producţia, chiar dacă nu a fost emisă o licenţă, este un proces care durează mai mulţi ani - perioada de construire a acestor uzine - şi este vorba despre arme extrem de sofisticate”, a mai precizat secretarul de stat în cadrul emisiunii radio moderate de Brian Kilmeade la Fox News.

Subiectul fabricării interceptoarelor pe teritoriul ucrainean a fost ridicat anterior și de conducerea de la Kiev. În cadrul unei vizite oficiale efectuate la Washington în luna iulie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat că a abordat această temă direct cu omologul său american Donald Trump, discutând ''despre licenţa pentru producerea de interceptoare Patriot''.

Contextul de securitate s-a degradat considerabil în ultimele luni, perioadă în care atât Ucraina, cât şi Rusia şi-au intensificat atacurile cu rachete şi drone. În acest scenariu, consolidarea apărării împotriva rachetelor balistice a devenit principala urgență pentru autoritățile ucrainene.

Nevoia de sisteme de protecție aeriană nu este însă izolată, ci reflectă o tendință globală de reînarmare și protecție a spațiului aerian. „Lumea întreagă cere mai multe interceptoare aeriene. Aceasta a devenit prioritatea numărul 1 în materie de apărare la scară mondială, nu doar pentru Ucraina, dar peste tot în lume”, a concluzionat Marco Rubio.