Donatorii care vor să se fotografieze cu președintele american Donald Trump la convenția republicană organizată în septembrie, la Dallas, trebuie să plătească 88.600 de dolari. Pentru cei care vor acces la un eveniment mai restrâns, alături de liderul de la Casa Albă, prețul urcă până la 250.000 de dolari, potrivit publicației The Independent.

Convenția Republican National Committee (RNC) este programată în zilele de 9 și 10 septembrie, în Texas, iar invitația pentru eveniment include mai multe pachete destinate donatorilor.

Pentru o fotografie alături de Donald Trump este indicată suma de 88.600 de dolari. Cei care vor să participe la o masă rotundă împreună cu președintele SUA trebuie însă să plătească mult mai mult: 250.000 de dolari.

O fotografie cu vicepreședintele JD Vance are un preț mai redus în comparație cu cea alături de Trump, însă suma rămâne considerabilă. Donatorii trebuie să achite 35.000 de dolari pentru această variantă.

Convenția republicană din Dallas este neobișnuită și prin momentul în care este organizată. În mod tradițional, convențiile naționale ale partidelor americane sunt asociate anilor cu alegeri prezidențiale și sunt folosite inclusiv pentru oficializarea candidatului la Casa Albă.

De această dată, reuniunea are loc înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului și nu există un candidat prezidențial care trebuie nominalizat.

Unele organizații republicane din statele americane au oferit însă statutul de „delegat onorific” în schimbul unor sume care pot ajunge la 20.000 de dolari. Potrivit informațiilor citate de presa americană, unii membri ai Camerei Reprezentanților ar trebui să plătească 25.000 de dolari pentru a participa.

În același timp, anumite pachete premium pot ajunge la 100.000 de dolari.

Prețurile asociate accesului la convenție au atras critici, în contextul sumelor mari solicitate pentru unele dintre pachetele destinate participanților.

Reprezentanții republicani susțin însă că banii sunt necesari inclusiv pentru finanțarea candidaților partidului care se confruntă cu competiții electorale dificile în diferite zone ale Statelor Unite.

Republican National Committee estimează că aproximativ 30.000 de persoane vor participa la reuniunea organizată la Dallas.

Comitetul Național Republican susține că a strâns deja 42 de milioane de dolari pentru eveniment. Potrivit RNC, suma ar fi suficientă pentru acoperirea integrală a costurilor convenției.

Reuniunea are loc într-o perioadă importantă pentru republicani, care încearcă să-și păstreze majoritățile restrânse din Congres înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Donald Trump a ales să se implice direct în campania republicană și urmărește să își mobilizeze electoratul în sprijinul candidaților partidului.

Strategia poate aduce însă și riscuri electorale, în condițiile în care scrutinul va stabili raportul de forțe atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Președintele american a admis că partidul aflat la Casa Albă întâmpină, în mod tradițional, dificultăți în alegerile de la jumătatea mandatului și a sugerat că propria sa popularitate poate fi diferită de cea a Partidului Republican.