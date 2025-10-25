International

Forțele Terestre ale Franței, pregătite pentru o eventuală misiune în Ucraina din 2026

Comentează știrea
Forțele Terestre ale Franței, pregătite pentru o eventuală misiune în Ucraina din 2026Armata franceză. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Franța își pregătește capacitatea militară pentru un eventual angajament direct în Ucraina în anul 2026, potrivit declarațiilor făcute în Parlament de Pierre Schill, șeful Statului Major al Forțelor Terestre franceze. „Suntem pregătiţi să desfăşurăm forţe în cadrul garanţiilor de securitate, dacă este necesar, în Ucraina”, a afirmat Pierre Schill, potrivit Defense News.

Pierre Schill a participat la o audiere în Comisia Apărării din Adunarea Națională, unde a fost analizată strategia militară a Franței în contextul războiului declanșat de Rusia în 2022 și al intensificării tensiunilor de securitate în Europa.

„Anul 2026 va fi plasat sub semnul coaliţiilor”

Acesta a explicat că pregătirile operaționale vizează consolidarea rolului Franței în cadrul coalițiilor internaționale și întărirea cooperării cu aliații. El a precizat că ”anul 2026 va fi plasat sub semnul coaliţiilor”, făcând referire la Exerciţiul Orion 26, care va testa capacitatea de coordonare interarme, interaliată și interministerială.

În timpul audierii, șeful Statului Major al Forțelor Terestre a insistat asupra angajamentului Franței în fața noilor provocări strategice, declarând că armata este pregătită să gestioneze simultan ”trei alerte”, inclusiv în perspectiva unei desfășurări de trupe în Ucraina.

Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Exclusiv
Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Exclusiv
Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători
Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători

Printre acestea se află „eşalonul naţional de urgenţă”, format din „7.000 de militari pregătiți să plece la timpi de alertă cuprinși între 12 ore și cinci zile, inclusiv în misiuni suverane naționale”, și „alerta de prim rang NATO” ARF 2026, considerată esențială pentru arhitectura defensivă aliată.

Armata franceză

Armata franceză. Sursă foto: Facebook

Franța analizează evoluția „amenințării ruse”

De mai multe luni, autoritățile franceze examinează îndeaproape evoluția ”amenințării ruse”, atât în plan militar, cât și în zonele de influență politică, informațională și cibernetică.

Influența strategică a Kremlinului este analizată intens la nivel național, european și internațional, fiind considerată un factor central în evaluările de securitate.

„Rusia este parte la toate ameninţările”, avertiza în iulie fostul șef al Statului Major Interarme, Thierry Bukhard, care sublinia că ”Kremlinul a făcut din Franţa una dintre ţintele sale prioritare”.

Franța face eforturi pentru reînarmare

Actualul șef al Statului Major Interarme, Fabien Mandon, a reiterat aceste evaluări în fața parlamentarilor, justificând „efortul reînarmării” Franței într-un context în care statul este presat de nevoia de a realiza economii bugetare, dar și de necesitatea de a răspunde rapid provocărilor generate de Rusia.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Enki spune:
    25 octombrie 2025 la 7:22

    Aux armes,citoyens...egorger vos fils,vorscompagnes!

Stiri calde

09:10 - Cum a ajuns Anastasia Soare milionară. A construit un imperiu de un miliard de dolari
09:03 - Nicușor Dan pregătește un raport despre serviciile secrete și implicarea lor în alegeri
08:55 - Rețeta de clătite grecești, pas cu pas. Ingredientele de care ai nevoie
08:47 - Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Ex...
08:39 - Rusia testează nervii Europei, Trump nervii lui Zelenski
08:30 - Ziua Armatei României 2025. Ceremonii și evenimente organizate în toată țara

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale