Forțele Terestre ale Franței, pregătite pentru o eventuală misiune în Ucraina din 2026

Franța își pregătește capacitatea militară pentru un eventual angajament direct în Ucraina în anul 2026, potrivit declarațiilor făcute în Parlament de Pierre Schill, șeful Statului Major al Forțelor Terestre franceze. „Suntem pregătiţi să desfăşurăm forţe în cadrul garanţiilor de securitate, dacă este necesar, în Ucraina”, a afirmat Pierre Schill, potrivit Defense News.

Pierre Schill a participat la o audiere în Comisia Apărării din Adunarea Națională, unde a fost analizată strategia militară a Franței în contextul războiului declanșat de Rusia în 2022 și al intensificării tensiunilor de securitate în Europa.

Acesta a explicat că pregătirile operaționale vizează consolidarea rolului Franței în cadrul coalițiilor internaționale și întărirea cooperării cu aliații. El a precizat că ”anul 2026 va fi plasat sub semnul coaliţiilor”, făcând referire la Exerciţiul Orion 26, care va testa capacitatea de coordonare interarme, interaliată și interministerială.

În timpul audierii, șeful Statului Major al Forțelor Terestre a insistat asupra angajamentului Franței în fața noilor provocări strategice, declarând că armata este pregătită să gestioneze simultan ”trei alerte”, inclusiv în perspectiva unei desfășurări de trupe în Ucraina.

Printre acestea se află „eşalonul naţional de urgenţă”, format din „7.000 de militari pregătiți să plece la timpi de alertă cuprinși între 12 ore și cinci zile, inclusiv în misiuni suverane naționale”, și „alerta de prim rang NATO” ARF 2026, considerată esențială pentru arhitectura defensivă aliată.

De mai multe luni, autoritățile franceze examinează îndeaproape evoluția ”amenințării ruse”, atât în plan militar, cât și în zonele de influență politică, informațională și cibernetică.

Influența strategică a Kremlinului este analizată intens la nivel național, european și internațional, fiind considerată un factor central în evaluările de securitate.

„Rusia este parte la toate ameninţările”, avertiza în iulie fostul șef al Statului Major Interarme, Thierry Bukhard, care sublinia că ”Kremlinul a făcut din Franţa una dintre ţintele sale prioritare”.

Actualul șef al Statului Major Interarme, Fabien Mandon, a reiterat aceste evaluări în fața parlamentarilor, justificând „efortul reînarmării” Franței într-un context în care statul este presat de nevoia de a realiza economii bugetare, dar și de necesitatea de a răspunde rapid provocărilor generate de Rusia.