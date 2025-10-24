Evz.ro. Motivul pentru care Trump a schimbat foaia cu Putin. Explozia din Rahova a lăsat doi bunici fără nimic

Evz.ro. vă prezintă cele mai importante evenimente ce s-au desfășurat, astăzi, 24 octombrie. Efecte dramatice multiple după tragedia din Rahova. Explozia i-a lăsat pe doi bunici fără agoniseala de o viață. Un bărbat din București povestește cum viața bunicilor săi, doi pensionari de 74 și 76 de ani, s-a schimbat complet după explozia blocului din Rahova. Cei doi au pierdut tot ce au strâns o viață, iar acum locuiesc temporar cu chirie.

De ce a schimbat Trump foaia cu Putin. Președintele SUA, Donald Trump, a primit de la colaboratorii săi trei opțiuni pentru sancțiuni contra Rusiei, după ce și-a pierdut răbdarea cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din cauza războiului pe care îl duce în Ucraina.

Inspector ANAF, prins în flagrant de DNA când lua mită 3.000 de lei. Un inspector antifraudă din cadrul ANAF București a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 3.000 de lei mită de la administratorul unei firme controlate. Inspectorul și omul de afaceri sunt cercetați sub control judiciar, iar funcționarul nu mai poate ocupa funcția publică.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, primit de Patriarhul Daniel în Capitală. Ultimele pregătiri pentru sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns la București pentru a oficia, duminică, împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, potrivit anunțului făcut de Patriarhia Română.

Vaccinul anti-COVID, util contra cancerului. Speranță pentru milioane de bolnavi.Pacienții cu anumite tipuri de cancer par să aibă o speranță de viață mai mare după vaccinarea cu seruri ARNm anti-COVID, arată un studiu publicat în revista Nature.

Carrefour ar putea pleca din România. Cutremur în comerțul românesc. Grupul francez Carrefour analizează vânzarea afacerilor din România, după o încetinire semnificativă a vânzărilor pe piața locală. Retailerul a mandatat banca BNP Paribas pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători, în contextul unei retrageri mai ample din Europa de Est.

Mihai Fifor, atac la Bolojan: A lovi sistemul de educație este un atentat cu sânge rece. Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur, într-o postare pe Facebook, reforma lui Bolojan, afirmând că tăierile din învățământ pun în pericol viitorul țării, unde 14.048 de posturi din sistemul preuniversitar au fost eliminate, în ciuda promisiunilor și declarațiilor oficiale.

Bombă detonată într-o gară din Ucraina. Patru persoane au murit și mai multe sunt rănite. Incident grav într-o gară din Ucraina, unde un bărbat a activat un dispozitiv exploziv în timpul unui control efectuat pe peron, vineri, soldându-se cu moartea acestuia, a altor trei persoane și rănirea a 12 oameni, potrivit informațiilor furnizate de poliție.