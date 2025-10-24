Vaccinul anti-COVID, util contra cancerului. Speranță pentru milioane de bolnavi

Pacienții cu anumite tipuri de cancer par să aibă o speranță de viață mai mare după vaccinarea cu seruri ARNm anti-COVID, arată un studiu publicat în revista Nature. Cercetătorii au descoperit că vaccinurile pe bază de ARN mesager pot crește eficiența tratamentelor imunoterapice pentru cancerul pulmonar și melanom, oferindu-le pacienților speranța că pot trece peste această boală.

Rezultatele studiului sugerează că un „vaccin împotriva cancerului” ar putea exista deja, chiar dacă nu a fost creat cu acest scop. Analiza fișelor medicale arată că pacienții cu forme agresive de cancer au înregistrat o durată de viață mai mare după ce au fost vaccinați cu seruri ARNm anti-COVID, comparativ cu cei nevaccinați.

Cercetătorii explică modul în care vaccinurile ARNm pot stimula sistemul imunitar în lupta împotriva cancerului. Aceste efecte au fost confirmate atât la animale, cât și la pacienți umani. Studiile arată că anumite terapii oncologice pot fi amplificate de răspunsul imun declanșat de vaccin, iar momentul administrării serului joacă un rol esențial în eficiența acestui efect. Totodată, oamenii de știință explorează direcțiile viitoare ale cercetării și modul în care tehnologia ARNm ar putea deveni un partener neașteptat în tratamentul cancerului.

Testele efectuate pe șoareci au arătat că beneficiile observate nu se datorează protecției împotriva COVID-19, ci stimulării generale a sistemului imunitar indusă de vaccinurile ARNm.

Vaccinurile ARNm către celule instrucțiuni genetice pentru a genera o proteină virală specifică, antrenând astfel sistemul imunitar să recunoască și să neutralizeze agenții patogeni. Această activare a imunității pare să amplifice eficiența tratamentelor oncologice existente, inclusiv a inhibitorilor punctelor de control imun, oferind pacienților noi perspective în lupta împotriva cancerului.

„Vaccinul anti-COVID pe bază de ARNm acționează ca o sirenă de alarmă care stimulează sistemul imunitar în tot corpul – inclusiv în interiorul tumorii, unde pare să declanșeze un răspuns împotriva celulelor canceroase. Rezultatele observate la pacienți ne-au surprins”, a spus Adam Grippin, oncolog la MD Anderson Cancer Center și coautor al studiului.

Echipa condusă de Adam Grippin speră ca un studiu clinic dedicat să confirme concluziile preliminare, care sugerează potențialul neexplorat al vaccinurilor ARNm. Cercetarea vine însă într-un context dificil, după ce administrația SUA condusă de Donald Trump a redus cu aproximativ 500 de milioane de dolari finanțarea pentru dezvoltarea acestei tehnologii. Departamentul american al Sănătății (HHS) nu a comentat decizia.

Sistemul imunitar poate fi comparat cu o armată de soldați care patrulează organismul. Tumorile se pot ascunde în spatele unor „scuturi”, iar celulele imunitare nu le mai recunosc. Inhibitorii punctelor de control imun „dezactivează” aceste scuturi și redau sistemului imunitar capacitatea de a ataca celulele canceroase.

Deși aceste terapii au revoluționat tratamentele oncologice, în peste jumătate dintre cazuri răspunsul organismului rămâne insuficient. Pentru a depăși această limitare, cercetătorii dezvoltă „vaccinuri personalizate împotriva cancerului”, care creează hărți imunologice adaptate fiecărui pacient, antrenând sistemul imunitar să recunoască mutațiile specifice tumorilor proprii.

Pornind de la ideea că unele tumori „adorm” sistemul imunitar, echipa lui Grippin a testat dacă vaccinurile ARNm anti-COVID ar putea „trezi” celulele de apărare și le-ar face mai eficiente în atacul asupra cancerului. Testele pe animale au arătat rezultate pozitive, iar analiza a peste 1.000 de dosare medicale ale pacienților cu cancer pulmonar și melanom a confirmat observațiile: pacienții vaccinați ARNm cu cancer pulmonar au trăit aproape dublu față de cei nevaccinați (37 de luni comparativ cu 21).

În cazul melanomului metastatic, supraviețuirea pacienților vaccinați a fost atât de mare încât media nu a putut fi calculată până la finalul studiului. Cel mai mare beneficiu s-a observat la pacienții ale căror tumori răspundeau slab la imunoterapie.

Studiul arată că eficiența vaccinului depinde de momentul administrării. Pacienții vaccinați în primele 100 de zile de la începerea tratamentului au înregistrat cele mai mari beneficii.

Analizele suplimentare sugerează că vaccinarea efectuată cu maximum 30 de zile înainte sau după începerea tratamentului ar putea amplifica semnificativ răspunsul imun și eficiența terapiei.

Vaccinurile ARNm activează intens sistemul imunitar, generând un răspuns larg și puternic care nu se limitează la SARS-CoV-2, ci stimulează întreaga rețea de apărare a organismului.

Această activare pregătește corpul pentru tratamentele imunoterapice, în special pentru inhibitorii punctelor de control imun, care devin mai eficienți când sistemul imunitar este deja „alertat”. Practic, vaccinul funcționează ca un declanșator, permițând celulelor canceroase să fie identificate și eliminate mai rapid.

Dacă studiile viitoare confirmă aceste descoperiri, vaccinurile ARNm – concepute inițial pentru COVID-19 – ar putea deveni un instrument esențial în tratamentul cancerului. Pacienții oncologici ar putea primi astfel de vaccinuri ca parte a terapiei standard, sporind eficiența imunoterapiei și crescând rata de supraviețuire, mai ales în cazurile de tumori rezistente.

Cercetătorii avertizează însă că este prematur să tragă concluzii definitive. Rezultatele trebuie validate prin studii clinice pe termen lung, cu grupuri diverse de pacienți.