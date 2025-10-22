Cancerul, atacat cu tehnologii de ultimă generație. Noi terapii și teste, prezentate la Berlin

Instrumente mai bune de detectare și de tratare a cancerelor au fost prezentate la congresul anual al Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO), care s-a încheiat marți la Berlin, potrivit AFP.

„Anticorpii conjugați” (ADC, în engleză) au rezultate tot mai bune. Metoda presupune combinarea unui medicament folosit în chimioterapie cu un anticorp, care identifică celulele canceroase, evitând astfel distrugerea celor sănătoase. Acest tip de tratament s-a dovedit eficient în combaterea cancerelor metastatice și pare să ofere beneficii și în cazurile în care boala este încă localizată.

„Mai multe studii de fază 3 au arătat eficienţa unei noi generaţii de anticorpi conjugaţi”, a declarat Fabrice Andre, președintele ESMO și director de cercetare la Institutul Gustave Roussy din Franța.

Trei studii prezentate la Berlin au indicat o reducere a riscului de recidivă sau o creștere a supraviețuirii fără recidivă în cazul cancerelor de sân localizate de tip HER2, cu risc crescut de reapariție, precum și în cazul cancerelor de vezică urinară.

O terapie celulară nouă arată rezultate promițătoare în tratarea unei forme rare de cancer. Limfocitele T, recoltate din sângele pacienților și modificate genetic, au demonstrat eficiență împotriva melanomului ocular avansat și a cazurilor cu metastaze, potrivit unui studiu prezentat la Berlin.

Aproximativ o treime dintre pacienții diagnosticați cu melanom uveal pot dezvolta metastaze, aproape întotdeauna la nivelul ficatului, a explicat Manuel Rodrigues de la Institutul Curie din Paris. Acești pacienți sunt adesea supuși unor tratamente agresive, care nu dau întotdeauna rezultate. Noua strategie medicală, axată pe combaterea metastazelor hepatice, aduce însă o perspectivă optimistă, deși implică mai multe limitări.

Pentru a direcționa mai precis tratamentele în organism și a depista mai devreme eventualele recidive, specialiștii folosesc analiza ADN-ului provenit din celulele canceroase printr-un test de sânge numit „biopsie lichidă”. Profesorul Jean-Yves Blay a afirmat că această tehnologie are un potențial important și ar putea fi utilizată pe scară largă în tratarea multor tipuri de tumori.

Un studiu realizat de ESMO a arătat că biopsia lichidă poate fi o metodă sigură pentru a administra imunoterapia la momentul potrivit pacienților care au trecut printr-o intervenție chirurgicală, contribuind astfel la reducerea riscului de recidivă.

Totuși, există încă anumite limite. Un alt studiu a indicat că, în cazul cancerului de colon, biopsia lichidă „nu permite reducerea tratamentelor”, chiar și atunci când nu se detectează ADN tumoral în sânge, a avertizat Fabrice Andre.

China își face tot mai vizibilă prezența în cercetările privind noile tratamente împotriva cancerului, fapt remarcat și la acest congres european de oncologie. Două terapii de nouă generație, prezentate la Berlin pentru forme metastatice de cancer pulmonar, au oferit rezultate promițătoare, însă până acum au fost testate doar pe pacienți chinezi.

Unul dintre tratamente folosește un anticorp cu dublă acțiune, care blochează atât multiplicarea celulelor canceroase, cât și vasele de sânge care hrănesc tumoarea. Combinația dintre chimioterapie și imunoterapie a oferit rezultate mai bune decât administrarea exclusivă a imunoterapiei.

„Balanţa este pe cale să se deplaseze puţin pe geografia planetară. Chinezii vin din urmă cu studii sofisticate, molecule originale şi cercetări destul de convingătoare”, a afirmat profesorul Jean-Yves Blay.