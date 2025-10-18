Actualitate Exclusiv

Mamografia, o investigație vitală, dar tot mai greu accesibilă. Cât costă o examinare la clinicile private din România

Mamografia, o investigație vitală, dar tot mai greu accesibilă. Cât costă o examinare la clinicile private din România
Mamografia este cea mai sigură metodă de depistare precoce a cancerului mamar și permite identificarea tumorilor la nivelul țesutului mamar. Deși OMS recomandă efectuarea investigației o dată pe an, costurile ridicate limitează accesul pacientelor la această procedură esențială. În clinicile private din București, o mamografie simplă costă între 180 și 300 de lei, în funcție de oraș și de tehnologia folosită. Investigațiile 3D sau digitale, tot mai frecvent utilizate, pot depăși 600 de lei.

Cât costă o mamografie 3D

În cazul mamografiei 3D, razele X sunt folosite pentru a crea imagini detaliate ale sânului, capturate strat cu strat. Spre deosebire de mamografia 2D clasică, mamografia 3D îi permite medicului să examineze fiecare secțiune a sânului, ceea ce ajută la identificarea mai precisă a eventualelor anomalii sau leziuni. Această abordare reduce semnificativ riscul apariției rezultatelor fals pozitive sau fals negative.

Tomosinteza, componenta esențială a mamografiei digitale 3D, reconstituie imaginea sânului în trei dimensiuni folosind mai multe cadre bidimensionale. Astfel, radiologul poate analiza detaliile fiecărui strat, având la îndemână informații care ajută la depistarea timpurie a tumorilor sau modificărilor suspecte.

Medic

Medic. Sursă foto: Pixabay

Cât costă o ecografie mamară

La un spital privat din Capitală, o ecografie mamară bilaterală costă 465 de lei, iar pentru una unilaterală tariful este de 355 de lei. În cazul ecografiilor mai complexe, care includ Doppler și sonoelastografie, prețul pentru o investigație bilaterală ajunge la 680 de lei, în timp ce pentru una unilaterală este de 535 de lei.

În unele orașe din țară, costurile pentru o astfel de investigație medicală sunt mai mici decât în Capitală. De exemplu, în orașul Sibiu, o ecografie mamară unilaterală poate fi efectuată pentru aproximativ 200 de lei.

Cât plătesc femeile pentru Testul Papanicolau

Pe lângă mamografie, testul Papanicolau este recomandat o dată pe an, mai ales pentru femeile cu vârsta între 21 și 65 de ani. Această analiză ajută la depistarea timpurie a modificărilor celulare, care pot evolua către cancer de col uterin.

În București, prețul unui test Papanicolau în clinicile private variază în funcție de tipul analizei. Pentru testul convențional, tariful pornește de la aproximativ 60–80 de lei, în timp ce testul în mediu lichid poate ajunge la 120–150 de lei.

