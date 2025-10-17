Cât costă să faci un RMN și un CT în 2025. Taxa de claustrofobie, noua găselniță a clinicilor private

Din cauza locurilor limitate din spitalele de stat, mulți români sunt nevoiți să se îndrepte către clinicile private pentru investigații imagistice precum RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară) și CT (Computer Tomograf). Majoritatea nu lucrează cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar prețurile pentru o astfel de investigație medicală sunt destul de ridicate. Acestea variază în funcție de clinică, dar și de zona examinată. Un RMN simplu poate costa între 400 și 800 de lei, în timp ce aceeași procedură efectuată cu substanță de contrast ajunge la 1.200 – 1.800 de lei.

Mai scumpe sunt investigațiile neurologice și cele de coloană vertebrală, care pot depăși 2.000 de lei în marile centre private. De asemenea, o examinare RMN de cord cu substanță de contrast depășește 2.700 de lei.

Deși o astfel de investigație este esențială pentru stabilirea unui diagnostic precis, unele persoane nu o pot finaliza din cauza disconfortului resimțit în aparatul închis. Zgomotul puternic și spațiul restrâns pot provoca stări de anxietate sau claustrofobie, motiv pentru care multe clinici oferă acum varianta de RMN deschis, mai confortabilă și mai ușor de tolerat de către pacienți.

Investigațiile prin Computer Tomograf (CT) sunt esențiale pentru diagnosticarea rapidă a numeroase afecțiuni, de la traumatisme până la boli interne complexe. În clinicile private din București, tarifele pentru un CT variază semnificativ în funcție de zona corpului examinată și de utilizarea sau nu a substanței de contrast.

Pentru un CT simplu, fără substanță de contrast, costurile încep de la 300 – 500 de lei, fiind accesibil pentru examinările standard ale unor zone limitate, precum toracele, abdomenul sau capul. În schimb, dacă investigația necesită substanță de contrast sau implică scanarea mai multor regiuni anatomice, tarifele pot urca până la 1.000 – 1.500 de lei.

Pe lângă tarifele standard pentru RMN și CT, unele clinici private din România aplică și taxe suplimentare pentru situații speciale. La o clinică din București, pacienții care suferă de claustrofobie și nu pot duce procedura până la final vor achita o taxă de 200 de lei.

„Dacă pacientul nu rezistă până la finalul investigației va achita doar taxa de claustrofobie. Taxa de greutate se aplică în cazul celor care au peste 120 de kilograme”, ne-a spus reprezentanta unei clinici private din București.

De asemenea, pentru pacienții care depășesc greutatea standard admisă de aparatul de RMN, există o taxă de 150 de lei per segment scanat. Pentru cei care solicită efectuarea investigației în regim de urgență, clinicile pot percepe o taxă suplimentară de 200 de lei.