Avertisment din Bundestag. Rusia ar putea ataca Republica Moldova

Republica Moldova. Cedarea teritoriilor de către Ucraina către Rusia, pentru obşinerea păcii cu orice preţ, prezintă un pericol pentru securitatea Europei. Iar Republica Moldova ar putea fi următoarea ţară atacată de Vladimir Putin.

De această părere este cancelarul german Friedrich Merz.

Oficialul german a făcut această remarcă în contextul vizitei recente a președintelui Volodimir Zelenski la Washington, transmite Euronews.

Friedrich Merz consideră că dacă Ucraina va ceda în fața Rusiei, Kremlinul ar putea ataca o altă țară. Şi aceasta ar putea fi Republica Moldova.

Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs susținut de cancelarul german în Bundestag.

,,Acest război s-ar putea încheia în 24 de ore dacă Ucraina ar înceta luptele și ar ceda țara Rusiei. Dar atunci nu putem decât să presupunem că mâine va fi o altă țară atacată de Rusia. Ar putea fi Moldova, ar putea fi statele baltice. Chiar și aici, acasă, vedem în fiecare zi cum Rusia lansează atacuri cibernetice, cum Rusia este responsabilă de dezinformare și de alte multe lucruri”, a declarat Friedrich Merz.

Friedrich Merz susţine că întâlnirea dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump nu a fost pe măsura aşteptărilor preşedintelui ucrainean. Şi consideră că războiul ruso-ucrainean nu se va termina degrabă.

„Vizita nu a decurs așa cum a sperat Zelenski. Cred că pot spune asta aici. Dar arată și că noi, europenii, mai avem multe de făcut pentru a pune capăt acestui război din Ucraina cât mai repede posibil.

În acest context, cancelarul de la Berlin a pledat pentru o Europă mai puternică, care să acționeze și să ia de urgență măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să pună capăt războiului.

În ultima perioadă, ameninţările Kremlinului pentru Republica Moldova s-au intensificat.

După ce a pompat milioane de dolari pentru a schimba guvernarea de la Chişinău, dar şi cursul geopolitic, rezultatul alegerilor parlamentare i-a dezamâgit pe cei de la Kremlin. Şi s-a trecut la ameninţări directe.

Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția TASS că autoritățile din Republica Moldova „fac o greșeală gravă” prin orientarea proeuropeană și definirea Rusiei drept amenințare.

Comentând decizia autorităților de la Chișinău, Dmitri Peskov a declarat pentru agenția de stat TASS că Republica Moldova „urmează o direcție de confruntare” față de Moscova.

„Aceasta este o continuare a unei linii neprietenoase față de țara noastră. Din punctul nostru de vedere, actuala conducere moldovenească face o greșeală gravă. Ei cred că apropierea de Europa presupune antagonizarea completă a Rusiei. Această greșeală a fost făcută deja de un stat. Ea nu a adus nimic bun acestui stat”, a spus Peskov, făcând aluzie la Ucraina.