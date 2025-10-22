Unde se trăiește cel mai sănătos în Europa. România, la coada clasamentului

Datele Eurostat arată că, deși femeile din Uniunea Europeană au o speranță de viață mai mare decât bărbații, acest avantaj nu se traduce neapărat într-o viață petrecută în condiții bune de sănătate. În 17 state membre, femeile se bucură, încă de la naștere, de un număr mai mare de ani de viață sănătoasă, însă bărbații petrec proporțional mai mulți ani fără limitări de activitate.

Conform statisticilor pentru anul 2023, speranța de viață sănătoasă era de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați. Raportat la speranța totală de viață, acest lucru înseamnă că femeile petrec aproximativ trei sferturi din viață în stare bună de sănătate, în timp ce bărbații se apropie de patru cincimi. Acest indicator este considerat esențial pentru a evalua calitatea vieții, deoarece arată dacă anii câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți fără probleme de sănătate.

Reprezentanții europeni atrag însă atenția că percepția asupra sănătății are și un caracter subiectiv, fiind influențată de factori culturali și sociali.

În rândul bărbaților, cele mai mari valori ale speranței de viață sănătoasă se înregistrează în Malta, Italia și Suedia, în timp ce Letonia, Estonia și Slovacia ocupă ultimele poziții. Pentru femei, Malta conduce din nou clasamentul, urmată de Bulgaria și Italia. La polul opus se află Letonia, Danemarca și Finlanda.

Media Uniunii Europene indică o speranță de viață totală de 84 de ani pentru femei și aproape 79 de ani pentru bărbați, însă o parte considerabilă din această perioadă este afectată de limitări fizice sau probleme de sănătate. Chiar dacă femeile trăiesc mai mult, bărbații se confruntă mai rar cu astfel de limitări.

În cele 17 state membre în care femeile au o speranță de viață sănătoasă mai mare decât bărbații, diferențele depășesc trei ani în Bulgaria, Slovenia, Lituania, Estonia și Letonia. Singurul caz invers este Olanda, unde bărbații trăiesc, în medie, cu peste trei ani mai mult decât femeile în condiții bune de sănătate.

România se află sub media europeană la acest indicator, confirmând tendința de îmbătrânire cu probleme de sănătate și limitări funcționale.