HAI România! Tinerețe fără bătrănețe devine realitate. Secretele clinicii unde se prelungesc vieți







Invitații de astăzi al podcastului ”Capital de sănătate” sunt Raluca Prodan, fondatoarea Longevity Clinic, prima clinică de longevitate din România, și Sorin Cantor, coach de longevitate acreditat international. Cei doi povestesc în podcastul realizat de Sorin Andreiana, redactor șef al revistei Capital, despre ce înseamnă medicina logevității, ce poți descoperi în urma unui test genetic, care sunt ultimele descoperiri în genetica longevității sau care sunt cele mai eficiente acțiuni pentru a avea o viață activă și sănătoasă cât mai mulți ani.